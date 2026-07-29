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Giriş Tarihi: 29.07.2026

GİB: Planlı bakım tüm beyannameleri kapsamıyor

GİB: Planlı bakım tüm beyannameleri kapsamıyor
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 1-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmalarının yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimini etkileyeceğini bildirdi. GİB'den yapılan açıklamada, çeşitli basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında sistem çalışması nedeniyle beyanname sisteminin üç gün boyunca hizmet dışı bırakılacağının belirtildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Çalışmalar nedeniyle 1 Ağustos saat 00.00 ila 3 Ağustos saat 23.59 döneminde sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderilmesine ilişkin hizmet kesintisi yapılacak, diğer tüm beyanname sistemleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir" denildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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GİB: Planlı bakım tüm beyannameleri kapsamıyor
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