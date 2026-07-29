GİB: Planlı bakım tüm beyannameleri kapsamıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı
(GİB), 1-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmalarının yalnızca muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderimini etkileyeceğini bildirdi. GİB'den yapılan açıklamada, çeşitli basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında sistem çalışması nedeniyle beyanname sisteminin üç gün boyunca hizmet dışı bırakılacağının belirtildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Çalışmalar nedeniyle 1 Ağustos saat 00.00 ila 3 Ağustos saat 23.59 döneminde sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderilmesine ilişkin hizmet kesintisi yapılacak, diğer tüm beyanname sistemleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir" denildi.