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Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:47 Son Güncelleme: 28.07.2026 09:51

GİB’den beyanname sistemi açıklaması: Sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kesinti olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), beyanname sisteminde 1-3 Ağustos'ta sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için hizmet kesintisi yapılacağını, diğer tüm beyannameler için sistemin kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

AA
GİB’den beyanname sistemi açıklaması: Sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kesinti olacak
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Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamada, çeşitli basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında sistem çalışması nedeniyle beyanname sisteminin üç gün boyunca hizmet dışı bırakılacağının belirtildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "GİB beyanname sistemlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 1 Ağustos saat 00.00 ila 3 Ağustos saat 23.59 döneminde sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesi gönderilmesine ilişkin hizmet kesintisi yapılacak olup, diğer tüm beyannameler için beyanname sistemleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Hizmet kesintisinden mükellefler ve meslek mensuplarının en az seviyede etkilenmesi amacıyla son beyan tarihi 26 Ağustos olan temmuz ayı muhtasar ve prim hizmet beyan döneminin hafta sonuna da denk gelen ilk üç günü için hizmet kesintisi yapılmayacağına işaret edilen açıklamada, "Çalışmaların tamamlanmasının ardından muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için beyanname sistemleri ivedilikle yeniden aktif hale getirilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI #GİB

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GİB’den beyanname sistemi açıklaması: Sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kesinti olacak
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