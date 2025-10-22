Gıda denetimine kozmetik kriteri

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumaya yönelik önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. 21 Ekim 2025 tarihli ve 33054 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalardaki Perfloroalkil Bileşenlerinin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği" ile belirli gıdalardaki Perfloroalkil Bileşenlerinin (PFAS) resmî kontrol yöntemleri kesinleşti. Bu düzenlemeyle gıdalarda bulunan potansiyel zararlı kimyasalların takibi ve denetiminde standart bir yaklaşım getirilecek. Tebliğle, sanayide yaygın olarak kullanılan PFAS bileşenlerinin gıdalardaki varlığını tespit etmek için uygulanacak numune alma, hazırlama ve analiz metotları tespit edildi. Numune alacak kontrol görevlileri, denetim sırasında floropolimer içeren veya su geçirmezlik özelliği PFAS ile sağlanmış kıyafet ya da eldiven giyemeyecek. Numuneye dışarıdan herhangi bir PFAS bulaşmasını tamamen engellemek amacıyla denetçiler, nemlendirici, kozmetik, el kremi ve güneş kremi gibi kişisel bakım ürünlerini kullanamayacak. Numunelerin alınması, taşınması ve depolanması sırasında kullanılacak kapların da polipropilen veya polietilen gibi PFAS içermeyen malzemelerden yapılması zorunlu olacak. Düzenlemenin hazırlanmasında, gıda güvenliğinde uluslararası standartları yakalamak adına, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan ve PFAS bileşenlerinin kontrol yöntemlerini belirleyen (AB) 2022/1428 Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alındı.