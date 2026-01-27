Gıda denetimlerinde yeni dönem: Yaka kamerası uygulamasına geçiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya, gıda denetimlerinde kayıt altına alınmış görsel delil oluşturmak amacıyla "yaka kamerası" uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı.

Kaya, tüketici sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması konusunda denetimlere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmediğini ifade etti.

Geçen yıl kasım ayına kadar 8 bin 113 personelle toplam 1 milyon 362 bin 867 denetim gerçekleştirildiğini aktaran Kaya, bu süreçte 572 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, 32 bin 988 uygunsuzluğun tespit edildiğini ve toplamda 2,7 milyar lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Denetimlerin daha etkin hale getirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Kaya, denetimler sırasında zaman zaman işletmelerde sorunlarla karşılaştıklarını dile getirdi. Resmi kontroller esnasında fiili saldırı, hakaret ya da tehdit gibi durumların yaşanabildiğini aktaran Kaya, hem bu tür olumsuzlukların önüne geçmek hem de denetimlerin kayıt altına alınması amacıyla yaka kamerası kullanımına geçileceğini kaydetti. Kaya, her işletmeye ilişkin görüntülerin belirli bir süre saklanacağını ve olası itirazlarda bu kayıtların delil olarak kullanılacağını ifade etti.

Öte yandan Kaya, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirterek, işletmelere daha dikkatli ve düzenli faaliyet göstermeleri çağrısında bulundu.