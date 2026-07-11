Gıda fırsatçılarına geçit yok! Bakan Yumaklı açıkladı: Haziranda 242,8 milyon TL ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haziran ayına ilişkin gıda denetimlerinin sonuçlarını paylaştı. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin "kırmızı çizgileri" olduğunu vurgulayan Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere milyonlarca liralık ceza kesildiğini bildirdi.