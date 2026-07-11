Gıda fırsatçılarına geçit yok! Bakan Yumaklı açıkladı: Haziranda 242,8 milyon TL ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haziran ayına ilişkin gıda denetimlerinin sonuçlarını paylaştı. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin "kırmızı çizgileri" olduğunu vurgulayan Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere milyonlarca liralık ceza kesildiğini bildirdi.
HAZİRANDA 127 BİN GIDA DENETİMİ YAPILDI
Bakan Yumaklı, 1-30 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelindeki gıda işletmelerine yönelik 127 bin 643 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.
Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere toplam 242 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.
"GIDA FIRSATÇILARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir. İşini hakkıyla yapan, rızkını helalinden kazanan üreticimizin emeğine sahip çıkarken, sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız."
Yumaklı, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.