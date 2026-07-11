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Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:47

Gıda fırsatçılarına geçit yok! Bakan Yumaklı açıkladı: Haziranda 242,8 milyon TL ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, haziran ayında yurt genelinde 127 bin 643 gıda denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 242,8 milyon lira idari para cezası uygulanırken, 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

DHA Ekonomi
Gıda fırsatçılarına geçit yok! Bakan Yumaklı açıkladı: Haziranda 242,8 milyon TL ceza kesildi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haziran ayına ilişkin gıda denetimlerinin sonuçlarını paylaştı. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin "kırmızı çizgileri" olduğunu vurgulayan Yumaklı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere milyonlarca liralık ceza kesildiğini bildirdi.

HAZİRANDA 127 BİN GIDA DENETİMİ YAPILDI

Bakan Yumaklı, 1-30 Haziran tarihleri arasında Türkiye genelindeki gıda işletmelerine yönelik 127 bin 643 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere toplam 242 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.

32 İŞLETME HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Yumaklı, denetimler sonucunda ağır ihlaller tespit edilen 32 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da belirtti.

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"GIDA FIRSATÇILARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir. İşini hakkıyla yapan, rızkını helalinden kazanan üreticimizin emeğine sahip çıkarken, sıfır tolerans ilkemizle gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız."

Yumaklı, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI

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Gıda fırsatçılarına geçit yok! Bakan Yumaklı açıkladı: Haziranda 242,8 milyon TL ceza kesildi
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