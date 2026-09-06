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Giriş Tarihi: 6.09.2026

Gıda işletmelerine 186.5 milyon ceza

ANKARA
Gıda işletmelerine 186.5 milyon ceza
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de geçen ay gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilenlere toplam 186.5 milyon lira ceza verildiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirten Yumaklı, denetimler sonucunda uygulanan yaptırımlara ilişkin şu bilgileri verdi: "49 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini hakkıyla yapan esnafımızın hakkını korurken, vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz sürecek."
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Gıda işletmelerine 186.5 milyon ceza
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