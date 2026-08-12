Gıda ithalatında yeni karar! Bakanlık yetkili iller listesine bir ili daha ekledi

Gıda maddelerinin ithalatında resmi kontrolleri yapacak yetkili idareler arasına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dahil edildi. Değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle yürürlüğe girdi.

DENİZLİ YETKİLİ İDARELER ARASINA EKLENDİ

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile bitki koruma ürünleri, gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile yemlerin gıda veya yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrollerini yapmaya yetkili il tarım ve orman müdürlükleri belirleniyor.

Yapılan değişiklikle gıda maddelerinin resmi kontrollerini yapacak yetkili idareler arasına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eklendi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör