Gıda toptancıları ramazanda fiyatları sabitledi

Yaklaşan ramazan ayıyla birlikte vatandaşın temel gıdaya daha rahat erişimi için İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) esnafı, süt, süt ürünleri, yağ, pirinç, kuru fasulye ve hurma gibi ürünlerin fiyatlarını sabitledi. İGTOT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, fiyatları sabitleme kararı öncesinde esnafın da dahil edildiği geniş katılımlı bir yönetim kurulu toplantısı yaptıklarını belirterek, bu konuda kararlı olduklarını söyledi. Tüm esnafı bilgilendirdiklerini ifade eden Karlı, "Biz kendi kendimizi denetleyeceğiz. Bugün sabitledik ama yarın bir başkası farklı fiyatla satma şansına sahip olmayacak. Bu konuda kararlıyız" ifadelerini kullandı. İGTOT Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve kuruyemiş toptancısı Cengiz Karadağ ise hurma fiyatlarını sabitlediklerini belirterek, "Hurma fiyatları 100 liradan başlıyor, 600-700 liraya kadar hurma var. 1200 lira gibi söylenilen yüksek fiyatlar yok toptancılarda" diye konuştu. Kuru gıda toptancısı Adem Lenger, kuru fasulye, nohut, mercimek ve bulgur gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarını sabit tuttuklarını ifade etti. Lenger, "Kuru fasulyeyi 60 liraya sabitledik. Bulgur 32 lira, kırmızı mercimek yerli 80 lira, yeşil mercimek 75 lira şu an fiyat sabit. 18 litrelik ayçiçek yağını 1600 liraya sabitledik" dedi.

