Gıdada fiyat dalgalanmasına karşı erken uyarı

Türkiye, iklim değişikliği ve bunun neden olduğu afet risklerine karşı tarımda yeni hedefleri uygulamaya almaya hazırlanıyor. 2027- 2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da buna ilişkin hedefler çizildi. Tarımsal üretimde verimlilik, gıda arz güvenliği ve iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi amacıyla üretim planlaması, yerli tarımsal girdi kapasitesi, yapay zekâ ve hassas tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması öngörüldü. İklim verileri ve risk projeksiyonları gözetilerek üretim planlamaları gözden geçirilecek.

RİSK YÖNETİM SİSTEMİ

Üretici ve üretici ailelerinin sosyal dayanıklılığını güçlendiren, erken uyarı altyapısı ve dayanıklı çeşit geliştirme çalışmalarını da birlikte kullanan iklim kaynaklı tarımsal afetlere karşı daha dirençli, sürdürülebilir ve finansal açıdan güçlü bir tarımsal risk yönetim sistemi oluşturulacak.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Gıda ve tarımsal ürünlerdeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ile ihracat- ithalat değişimleri ve dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkileri erken uyarı yaklaşımıyla izlenecek ve değerlendirilecek. Fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla ilgili kurumlarla eş güdüm içerisinde maliye ve dış ticaret politikalarının uygulanmasına devam edilecek.

STRATEJİK ÜRÜNLER

Gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla stratejik tarım ürünlerinin üretiminde arz-talep dengesi, yeterlilik düzeyleri, su kısıtı ve bölgesel üretim potansiyelleri dikkate alınarak üretim planlaması sürdürülecek. Gıda arz güvenliği ve tarımsal dayanıklılığın artırılması kapsamında veri altyapısı, üretim planlaması ve stratejik tarımsal girdilerde yerli kapasite geliştirilecek. Genel Tarım Sayımı sonuçları esas alınarak tarım envanterinin güncellenmesi sağlanacak.

YERLİ GİRDİ ARTIRILACAK

Yerli genetik kaynakların korunması, ıslahı ve geliştirilmesi sağlanacak. İklim değişikliğine dayanıklı, yüksek verimli ve uluslararası rekabet gücüne sahip bitki çeşitleri ile hayvan genetik materyallerinin geliştirilmesi desteklenecek. Temel tarımsal girdilerde arz güvenliğinin sağlanması amacıyla yerli üretim kapasitesi artırılacak.