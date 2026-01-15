Giden mühendislerden daha fazlası dönüyor

Türk Savunma sanayi dünya markası olma yolunda ilerlerken alandaki insan kaynağı ekosistemi günden güne gelişiyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Savunma Sanayii Akademi tarafından Millî Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda ikincisi düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "2025'te 98 mühendis yurt dışına giderken, 190 uzmanımız döndü. Başvurulardaki yaklaşık üç kat artış, bu dönüşümün toplumsal karşılığını da gösteriyor" dedi. Görgün, 2028 yılına kadar 158 bin kişilik nitelikli savunma sanayi istihdamına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "İnsan kaynaklarına yatırımı, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en stratejik alanı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da, geleceğin harp sahasının sadece platformların değil, çevik zihinlerin fikirlerinin ve projelerinin çarpıştığı bir alan olacağı değerlendirmesinde bulundu.

EN STRATEJİK ALAN

Yılmaz konuşmasında, "Savunma ve havacılık sanayisi ihracatını sürdürülebilir şekilde iki haneli milyar dolarlar bazında konumlandırmamız ancak insan kaynağıyla mümkün. Bu insan kaynağını ne kadar geliştirirsek üretim ve ihracat kapasitemizi de o ölçüde güvenceye almış oluruz" dedi. Yılmaz, kamunun rolünün, hedefleri ortaya koymak, standartları belirlemek, koordinasyonu sağlamak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek olduğuna işaret ederek, "İnsan kaynaklarına yatırımı, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin en stratejik alanı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sektördeki insan kaynağının yaş ortalamasının 34 olduğunu aktaran Yılmaz, genç, dinamik, nitelikli, donanımlı bir insan gücünün, sürdürülebilirlik açısından çok kıymetli olduğunu kaydetti. Görgün, insan kaynağının savunma sanayinin kopyalanamaz stratejik gücü olduğunu vurgulayarak, 2023'te yurt dışına giden 339 mühendise karşılık sadece 47 dönüş yaşandığını, 2025 itibarıyla ise bu dengenin ilk kez pozitife döndüğünü açıkladı. Görgün, vakıf şirketlerinde 42 bini aşkın çalışanın görev yaptığını belirterek, bu personelin neredeyse tamamının lisans mezunu olduğunu, yurtiçi lisans mezuniyet oranının yüzde 98'in üzerinde bulunduğunu ifade etti. Görgün, "Hedefimiz 2028 yılına kadar 158 bin kişilik nitelikli savunma sanayii istihdamına ulaşmak" dedi.

64 MİLYAR LİRA KAYNAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır da son 23 yılda 965 savunma sanayisi yatırımını teşvik ettiklerini belirterek 369 milyar liralık yatırımın önünü açtık, TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla 2 bin 142 savunma sanayisi projesine ve 4 bin 300 bilim insanıyla gence 64 milyar lira kaynak sunduklarını söyledi. Kacır, "Milli Teknoloji Hamlemizin işaret fişeğini yakan, bilim ve teknolojide zirveye yürüyüşümüzün kapısını aralayan güçlü ivmeyi kaybetmeyeceğiz. Caydırıcılığımızı en üst seviyeye yükselteceğiz" değerlendirmesinde bulundu.