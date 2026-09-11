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Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:55

Girişimcilere 1 milyon 350 bin lira yatırım fırsatı: BİGG 2026 ikinci çağrısı başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BİGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı ikinci çağrısını başlattıklarını belirterek, girişimcileri desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi.

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AA
Girişimcilere 1 milyon 350 bin lira yatırım fırsatı: BİGG 2026 ikinci çağrısı başladı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

BİGG Yatırım Programı'nın 2026 yılı ikinci çağrısını başlattıkları bilgisini veren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜBİTAK, BİGG Yatırım Programı ile girişimci adaylarının teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini desteklemeye devam ediyor. Çağrı kapsamında mükemmeliyet mührü alan girişimler yüzde 3 hisse karşılığında 1 milyon 350 bin lira yatırım alabilecek. Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Kacır, program için son başvuru tarihinin 30 Eylül olduğunu ve programa ilişkin detaylara "https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/turkiyenin-ilk-yatirim-tabanli-girisimcilik-destek-programi-olan-bigg-yatirim-programinin-2026-2-cagrisi-acildi" internet adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜBİTAK #MEHMET FATİH KACIR #YATIRIM

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Girişimcilere 1 milyon 350 bin lira yatırım fırsatı: BİGG 2026 ikinci çağrısı başladı
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