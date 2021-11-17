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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Girişimciliğin nabzı Turkuvaz’da atacak

Girişimciliğin nabzı Turkuvaz’da atacak
TURKUVAZ Medya grubunun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen '5. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla bugün online olarak gerçekleşecek. Zirvede Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi, Canary Kanser Erken Teşhis Merkezi Direktörü Prof. Dr. Utkan Demirci, 2018 JCI Türkiye Ulusal Başkanı ve 2019 JCI Dünya Başkan Yardımcısı Nihal Zoroğlu, Arizona Üniversitesi Girişimcilik Programı Yöneticisi & Washington Üniversitesi Medical School Bioilaç Girişimcilik Programı Direktörü Prof. Dr. Emre Toker ve Ace Games Kurucusu Hakan Baş konuşacak. Sporcu&Melek Yatırımcı Sinan Güler de katılımcılara ilham veren hikâyesini anlatacak.
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Girişimciliğin nabzı Turkuvaz’da atacak
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