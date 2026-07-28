Globalleşen bir başarı hikayesi: Bir şubeden 175 şubeye

Türkiye'nin yeme-içme sektörü, son yıllarda yalnızca iç pazardaki büyümesiyle değil, markalarını uluslararası arenaya taşıma başarısıyla da dikkat çekiyor. Bu başarı hikâyelerinin son örneklerinden biri de Bursa Kebap Evi. 2010 yılında markayı devralan M. Cem Helvacı ve Caner Helvacı'nın liderliğinde yeniden yapılandırılan marka, franchise modeliyle büyüyerek bugün 13 ülkede 150'yi aşkın şubeye ulaşan küresel bir restoran zincirine dönüştü. Peki bu büyüme süreci nasıl şekillendi? Hangi yatırım kararları şirketin gelişiminde belirleyici oldu? Ekonomik dalgalanmalar ve kriz dönemleri nasıl yönetildi? Bursa Kebap Evi'nin ortakları M. Cem Helvacı ve Caner Helvacı ile markanın kuruluşundan uluslararası büyümesine uzanan yolculuğu, finansal kararlarını ve gelecek hedeflerini konuştuk.

Bu işe nasıl başladınız?

M. Cem Helvacı: Babamız doktor, Gaziantepliyiz. Bu mesleğe 2000'li yıllarda başka bir yiyecek markasının bir AVM'deki bayiliğini alarak başladık. O dönem bayilik alarak tüccarlık yapıyorduk. Galeria AVM'de Bursa Kebap Evi komşumuzdu. Bir bayilik istedik onlardan ve ilk franchise'ımızı aldık. Bir sene sonra başka bir AVM'de ikinci şubemizi açtık. Markanın sahibi, 2010 yılının haziran ayında markayı satma kararı aldı. 3 aylık anlaşma sürecinin sonunda, 2010'un eylül ayında markanın Galeria şubesi, isim hakkı ve küçük bir imalatıyla markayı iki kardeş olarak satın aldık. 2010 yılının Eylül ayında biz bu yola başladık. İlk yaptığımız marka bütünlüğünü sağladık. Dekorasyonda, tabela birliği, renkler, ondan sonra menü birlikteliği ve lezzetlere, reçetelere odaklandık. Merkezi üretime odaklandık. Ve ilk yaptığımız İstanbul Avcılar'dan 1.200 metrekare bir binaya taşındık ve orada imalatımızı, lojistiğimizi, eğitim merkezimizi, genel merkezimizi kurduk. Bunu yaparak da yüzde elli yolu almış olduk. Tabii masanın bu tarafından geldiğimiz için, Türkiye'nin bilinen markalarından franchise alan kişiler olduğumuz için karşı tarafın duygularını anlamak, isteklerini anlamak daha kolay oldu. Belki bu marka bize babadan, atadan, dededen kalmış miras bir marka olsaydı, belki biz bugün bu büyüklükteki yeri alsaydık, bir markaya tepeden inme gelseydik, belki bu kadar empati kuramazdık.

Bugün Bursa Kebap Evi'nin ulaştığı ölçeği; ülke, şube ve istihdam açısından nasıl özetlersiniz?

Markamız; Türkiye, İngiltere, Almanya, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Hollanda, Katar, Irak, İran ve Pakistan'da misafirlerini ağırlıyor. Türkiye 'nin 53 farklı ilinde 175 şubeye ulaşan Bursa Kebap Evi'nin 150 şubesi franchise, 25 şubesi ise merkez operasyonu tarafından yönetiliyor. Markanın 27 yurt dışı şubesi bulunurken, tüm operasyonlarında 3 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanıyor.

Operasyonel büyüklüğünüzve tedarik hacminiz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Aylık bazda ne kadarlık bir hammadde ve ürün tüketimi gerçekleştiriyorsunuz?

Marka, aylık yaklaşık 150 ton kırmızı et, 35 ton tavuk eti, 40 ton tereyağı ve 100 ton közlenmiş domates sosu tüketimiyle sektörün en yüksek operasyon hacmine sahip restoran zincirleri arasında yer alıyor.

Üstün lezzet ödülü alan ilk ve tek ulusal İskender/Bursa kebabı markası olma özelliğini taşıyorsunuz,bunun sırrı nedir?

Yöresel ürünlere sadık kalmak çok önemli. Mesela tereyağını Bursa'dan getirtiyoruz. Etimizi Balıkesir yöresinden temin ediyoruz. Bizde her şey tek bir elden çıkıyor. Çorba bile tek bir yerde üretiliyor. Bütün ürünler kontrol ediliyor. Reçetelere çok çalıştık. Ürünlerimizi, hedef ülkelerin gıda güvenliği ve ithalat mevzuatına uygun olarak, çorbadan ana ürünlere kadar geniş bir ürün gamında donuk olarak ihraç ediyoruz. Her pazarın kendi izin, sertifikasyon ve operasyonel gereklilikleri doğrultusunda ürün ve sevkiyat süreçlerimizi özel olarak şekillendiriyoruz

Bu yıl marka açısından öne çıkan başarılarınız ve aldığınız ödüller neler oldu?

Marka, bu yıl iki farklı organizasyonda ödüle layık görüldü. Marketing Türkiye ile Akademetre iş birliğinde gerçekleştirilen The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde halk oylaması sonucunda "Restoran" kategorisinde "Yılın İtibarlısı" seçilen Bursa Kebap Evi, ayrıca Hizmet İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği 7. Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'nde "Gastronomi" kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Franchise vereceğiniz zaman kriterleriniz neler oluyor?

Araştırma sürecimiz oluyor, lokasyon çok önemli. Aynı AVM'de yanlış lokasyon olduğu zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bayi adayının mutlaka işin başında durması gerektiğini söylüyoruz. Finansal yeterliliği de olmalı. Ortalama 12 milyona AVM'de 150-200 metrekarelik bir yer açabiliyorsunuz.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör