GNC Makina, Heimatec’in Türkiye distribütörü oldu

CNC takım tezgâhları sektöründe faaliyet gösteren GNC Makina, Almanya'nın hassas takım sistemleri üreticisi Heimatec'in Türkiye'deki tek yetkili distribütörü oldu. Anlaşmayla birlikte GNC Makina, Heimatec'in yüksek hassasiyetli takım teknolojilerini mühendislik desteği ve satış sonrası hizmetlerle birlikte Türk sanayisinin kullanımına sunacak. Şirket, bu ürünleri temsil ettiği CNC tezgâhlarıyla entegre ederek üreticilere uçtan uca üretim çözümleri sağlamayı hedefliyor. GNC Makina Genel Müdürü Gökhan Yıldız, sanayicilerin artık yalnızca makine değil, verimliliği artıran bütünleşik çözümler talep ettiğini belirterek, Heimatec iş birliği sayesinde müşterilerine yüksek hassasiyetli takım teknolojileriyle desteklenen komple üretim çözümleri sunacaklarını söyledi.
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Mete Efendioğlu - Editör