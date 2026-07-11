Gök Vatan için dev anlaşma

ABD ve Rusya ile tartışma sürerken, Türkiye'nin hava savunma mimarisini eşsiz bir seviyeye taşıyacak dev bir atılım daha gerçekleşti. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Aselsan ve Roketsan ile 1 milyar 470 milyon 500 bin euroluk tarihi seri üretim anlaşması imzaladı. Anlaşma, Türkiye'nin gök vatanını eşzamanlı olarak koruyacak olan 'Çelik Kubbe' projesinin gücüne güç katacak. Sistemin en alt katmanında sürü drone ve kamikaze İHA'ları vuran KORKUT benzeri sistemler, orta irtifada HİSAR-A ve HİSAR-O, en üst katmanda ise envantere yeni giren SİPER yer alıyor. Sistem "hedefi tespit et, değerlendir, karar ver ve imha et" prensibiyle tam entegre çalışıyor. Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE, tüm irtifa ve menzillerde hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, 18 Şubat tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları doğrultusunda Aselsan ve Roketsan ile HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemleri ilave seri üretim sözleşmelerini imza altına aldıklarını söyledi.

SERİ ÜRETİM SÖZLEŞMESİ

Görgün, "Çelik Kubbe vizyonumuz ve NATO çerçevesindeki taahhütlerimiz kapsamında çok katmanlı hava savunma mimarimizi güçlendirmeye kararlıyız. Son 23 yılda atılan adımlarla savunma sanayii alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm ileri seviye kabiliyetleri karşılayabilecek 4 binin üzerinde şirket, yaş ortalaması 34'ün altında olan 100 bin kişilik mühendis ve teknisyen ordusundan oluşan bir ekosisteme sahibiz" dedi. Sistemler sistemi olarak tanımlanan ÇELİKKUBBE, gök vatanın dört bir yanını kapsayacak güvenlik şemsiyesi olarak dikkat çekiyor. Tüm hava savunma unsurlarının ve silahların bir ağ yapısı altında entegre çalışmasını sağlıyor. Ortak hava resmi oluşturan ÇELİKKUBBE, bu görüntülerin gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli şekilde karar vericilere sunulmasına olanak tanıyor. Katmanlar halindeki sistem, çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadar tüm tehditleri bir yelpaze içinde karşılayabiliyor. Her geçen sisteme yeni kabiliyetler kazandırılıyor.

ASLAN PAYI ASELSAN'DA

İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro- optik çözümleri, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran ÇELİKKUBBE, Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni durumunda. Projede aslan payını Aselsan üstleniyor. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "ÇELİKKUBBE'yi güçlendirmeye devam ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımız ile imzaladığımız bu sözleşme, hava savunma sistemlerimizin seri üretim gücünü daha da artıracak" dedi.



HAYAL EDİLEMEYENLER YAPILDI

SAVUNMA sanayisinde dışa bağımlılık zincirini kırmak için Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan tarihi adımlar, Türkiye'yi stratejik bir aktör haline getirdi. Karşılaşılan ambargolar ve kısıtlamalara rağmen savunma sanayisinde 25 yıl önce hayal dahi edilemeyen seviyelere ulaşıldı