Gökçeada’ya ’şap hastalığından aşılı ari bölge’ statüsü verildi

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'da bugüne kadar şap hastalığı vakası tespit edilmedi. Adanın, Anadolu'dan Ege Denizi ile ayrılmış sınırlı bir coğrafi alan olması, hastalıklardan korunma açısından önemli bir biyogüvenlik avantajı sağlıyor.

Trakya Bölgesi'nin 2010 yılından bu yana sürdürdüğü "şap hastalığından aşılı ari bölge" statüsü de Gökçeada için güçlü bir model oluştururken adanın ari hayvancılık yapısının korunmasıyla sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir hayvansal üretimin geliştirilmesi hedefleniyor.