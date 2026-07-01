Goldman Sachs: Küresel petrol piyasası yeniden arz fazlasına dönüyor

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Samantha Dart, Bloomberg Television'a yaptığı değerlendirmede, stratejik petrol rezervlerinin yeniden doldurulması amacıyla gerçekleştirilecek ham petrol alımlarının piyasadaki arz fazlasını bir miktar azaltacağını, ancak bu etkinin fazlalığı tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyeceğini ifade etti.
Dart, son dönemde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan jeopolitik gerilimin petrol fiyatları üzerinde sınırlı etki yarattığını belirterek, bunun temel nedeninin ABD'nin enerji ihracatını ve Çin'in petrol ithalatını kesintisiz sürdürmesi olduğunu söyledi. Bu gelişmelerin, küresel petrol piyasasında normalleşme sürecinin başladığına işaret ettiğini vurguladı.
Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının tamamen normale dönmesiyle birlikte piyasanın yeniden arz fazlasına geçmesini beklediklerini dile getiren Dart, gelecek yıl günlük ortalama arz fazlasının 3 milyon varilin biraz üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini kaydetti.
Stratejik petrol rezervlerinin yeniden oluşturulması kapsamında günlük 1 milyon varilin biraz üzerinde ek talep oluşacağını öngördüklerini belirten Dart, buna rağmen küresel petrol piyasasında günlük yaklaşık 2 milyon varillik arz fazlasının devam edeceğini sözlerine ekledi.