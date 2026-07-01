Goldman Sachs: Küresel petrol piyasası yeniden arz fazlasına dönüyor

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Samantha Dart, Bloomberg Television'a yaptığı değerlendirmede, stratejik petrol rezervlerinin yeniden doldurulması amacıyla gerçekleştirilecek ham petrol alımlarının piyasadaki arz fazlasını bir miktar azaltacağını, ancak bu etkinin fazlalığı tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyeceğini ifade etti.