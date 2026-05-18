Haberler Ekonomi Haberleri Goldman Sachs: Merkez bankalarının artan altın talebi fiyatları yıl sonunda destekleyebilir
Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:12 Son Güncelleme: 18.05.2026 09:13

Goldman Sachs, merkez bankalarının altın alımlarını artırmayı sürdüreceğini ve bu durumun yılın ilerleyen dönemlerinde altın fiyatlarına destek sağlayabileceğini değerlendirdi.

Goldman Sachs analistlerinin tahminine göre, 2026 yılı boyunca merkez bankalarının aylık ortalama altın alımı 60 tona ulaşabilir. Mart ayında kaydedilen 12 aylık hareketli ortalama ise 50 ton seviyesinde gerçekleşti ve bu rakam önceki beklentilerin üzerinde kaldı.

Analistler, altına yönelik güçlü yapısal talebin devam ettiğini belirtirken, son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin rezerv çeşitlendirme eğilimini hızlandırdığına dikkat çekti.

Öte yandan Orta Doğu'daki çatışmalar ve yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon baskısını artırması, merkez bankalarının sıkı para politikalarını sürdürmesine neden oluyor. Bu durum kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Buna rağmen Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, 2026'nın ilk çeyreğinde toplam 244 ton altın alımı gerçekleştirdi.

Goldman Sachs, ons altının yıl sonuna kadar 5.400 dolar seviyesine ulaşabileceği yönündeki öngörüsünü korurken, benzer beklentilerin daha önce UBS ve ANZ Bank tarafından da dile getirildiği hatırlatıldı.

Ancak banka kısa vadede daha temkinli bir görünüm sergiliyor. Analistlere göre piyasalarda olası bir satış dalgası yaşanması halinde altın, yatırımcılar açısından önemli bir likidite aracı olarak öne çıkabilir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
