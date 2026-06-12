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Giriş Tarihi: 12.06.2026 14:46 Son Güncelleme: 12.06.2026 14:47

Goldman Sachs ve JPMorgan faiz beklentisini açıkladı

Uluslararası finans kuruluşları Goldman Sachs ve JPMorgan, Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı kararınını ardından politika faizi için beklentisini açıkladı.

Goldman Sachs ve JPMorgan faiz beklentisini açıkladı
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Uluslararası finans kuruluşları Goldman Sachs ve JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası adımlarını değerlendirdi. Her iki kurum da mevcut koşullarda yeni bir faiz artışının düşük ihtimal olduğunu belirtti.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan raporda, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizini değiştirmemesinin beklendiği belirtildi. Analistler, yeni bir faiz artışının ancak finansal piyasalarda ciddi bir bozulma yaşanması halinde gündeme gelebileceğini ifade etti.

JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik ise Merkez Bankası'nın son karar metninde kullandığı dile odaklandı.

Akçelik, metinde görece güvercin bir ton benimsendiğini belirterek, ikinci çeyrekte iç talebin zayıf seyretmesine ve mayıs ayında çekirdek enflasyonda görülen gerilemeye yapılan vurguların dikkat çekici olduğunu ifade etti.

JPMorgan'a göre söz konusu mesajlar, Merkez Bankası'nın faiz artırımı konusunda oldukça yüksek bir eşik belirlediğini gösteriyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Goldman Sachs ve JPMorgan faiz beklentisini açıkladı
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