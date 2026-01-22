Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 22.01.2026 08:37

Goldman Sachs’tan altın için yeni zirve tahmini

Goldman Sachs, merkez bankaları ile özel yatırımcılardan gelen güçlü talebi gerekçe göstererek altına ilişkin yıl sonu fiyat öngörüsünü yukarı çekti. Banka, ons altında yıl sonu tahminini 5 bin 400 dolara çıkardı.

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc., altın piyasasına yönelik beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, merkez bankaları ve bireysel yatırımcılardan gelen güçlü talebin devam etmesini gerekçe göstererek altın fiyatlarına ilişkin yıl sonu tahminini artırdı.

Goldman Sachs analistleri Daan Struyven liderliğinde yayımlanan değerlendirme notunda, Aralık 2026 için daha önce 4.900 dolar olarak açıklanan ons altın hedefinin 5.400 dolara çıkarıldığını duyurdu. Yapılan güncelleme, altının küresel finans sistemindeki stratejik rolünün giderek güçlendiğine işaret ediyor.

Analistler, bu revizyonun arkasında iki temel dinamiğin bulunduğunu belirtiyor. İlk olarak, merkez bankalarının altın alımlarını hız kesmeden sürdürmesi dikkat çekiyor. Bankanın öngörüsüne göre, resmi kurumlar yıl boyunca aylık ortalama 60 ton külçe altın satın alarak kurumsal talebi yüksek seviyede tutacak.

İkinci önemli unsur ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimleri. Faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte, altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik ilginin artması ve bu fonlardaki varlıkların genişlemesi bekleniyor.

Raporda, altın arzının sınırlı olmasının piyasadaki rekabeti daha da sertleştirdiği vurgulandı. Analistlere göre, merkez bankaları artık yalnızca birbirleriyle değil, ETF'ler aracılığıyla piyasaya giren özel sektör yatırımcılarıyla da mevcut külçe altın arzı için yarışıyor. Düşük faiz ortamının, getiri sağlamayan altına olan talebi önümüzdeki dönemde daha da destekleyeceği ifade ediliyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz