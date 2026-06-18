Goldman Sachs’tan Hürmüz Boğazı uyarısı: Petrol akışı savaş öncesi seviyelerin altında kalabilir

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol sevkiyatlarının uzun vadede savaş öncesi dönemdeki seviyelere tam olarak dönemeyebileceğini açıkladı. Banka, petrol akışlarının en iyi senaryoda eski seviyelerin yaklaşık yüzde 70'ine ulaşabileceğini öngörüyor.
Analizde, Körfez ülkelerinin ihracatta alternatif güzergâhlara yönelmesinin bu kalıcı düşüşün temel nedenlerinden biri olduğu vurgulandı.
Goldman Sachs analistleri, mevcut petrol sevkiyatlarının önümüzdeki ayın sonuna kadar toparlanabileceğini değerlendirirken, bölgedeki üretimin ise Ekim ayına doğru savaş öncesindeki düzeylere yaklaşmasının beklendiğini belirtti. Çatışmalar öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşınıyordu.
Banka verilerine göre, Hürmüz Boğazı üzerinden günlük yaklaşık 1,3 milyon varil petrol sevkiyatı yapılırken, Umman Körfezi üzerinden ilave 1,6 milyon varillik akış sağlanıyor. Yanbu, Fujairah ve Ceyhan gibi alternatif ihracat noktaları üzerinden gerçekleştirilen toplam petrol sevkiyatı ise günlük yaklaşık 7,5 milyon varil seviyesinde bulunuyor.
Öte yandan, deniz taşımacılığı kapasitesinin toparlanma sürecinde önemli bir engel oluşturmasının beklenmediği ifade edildi. Ancak bazı tanker işletmecilerinin güvenlik endişeleri nedeniyle Hürmüz Boğazı geçişlerinde temkinli davranmayı sürdürdüğü kaydedildi.