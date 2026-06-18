Goldman Sachs’tan Hürmüz Boğazı uyarısı: Petrol akışı savaş öncesi seviyelerin altında kalabilir

Goldman Sachs analistleri, mevcut petrol sevkiyatlarının önümüzdeki ayın sonuna kadar toparlanabileceğini değerlendirirken, bölgedeki üretimin ise Ekim ayına doğru savaş öncesindeki düzeylere yaklaşmasının beklendiğini belirtti. Çatışmalar öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürünü taşınıyordu.

Banka verilerine göre, Hürmüz Boğazı üzerinden günlük yaklaşık 1,3 milyon varil petrol sevkiyatı yapılırken, Umman Körfezi üzerinden ilave 1,6 milyon varillik akış sağlanıyor. Yanbu, Fujairah ve Ceyhan gibi alternatif ihracat noktaları üzerinden gerçekleştirilen toplam petrol sevkiyatı ise günlük yaklaşık 7,5 milyon varil seviyesinde bulunuyor.