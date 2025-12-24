‘Google yorumlar’ oyunu deşifre oldu

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internetteki aldatıcı puan ve yorumları mercek altına aldı. Bir tatil acentesinin puanlamaların "5 puan" yerine "10 puan" üzerinden yayımlandığını, "Google Yorumlar" sayfasında "3.7" olan puanın acentanın sitesinde "8.8" olarak görüntülendiğini belirleyen kurul, tüketicinin eksik bilgilendirilmesi nedeniyle acenteye para cezası kesti. Puanlama sistemiyle ilgili tüketicilere bilgi verilmediğini belirleyen kurul, farklı kanun ve yönetmelik maddelerinden toplam 863 bin 580 TL ceza uygulanmasına karar verirken, reklamları da durdurdu.

863 BİN TL CEZA

Kurul başka kararında ise bir alışveriş sitesindeki paketlemeyi eleştiren tüketici yorumunun "Lütfen yorumunuzu düzenleyip yeniden gönderin" denilerek reddedildiğine dikkat çekti. Kurul, paketleme hizmetlerinin satın alma işleminin önemli aşamalarından biri olduğunu vurguladı. Tüketici yorumlarında esas alınan kuralların, değerlendirme yapma imkânını ortadan kaldırmaması gerektiğini vurgulayan kurul, 863 bin 580 lira ceza ve ticari uygulamaların durdurulmasına karar verdi.

DOKTOR ÖVEN HASTA

Kurul bazı internet siteleri ile doktorların adına açılan Instagram hesaplarındaki "hasta yorumu" ibarelerini inceledi. Söz konusu mecralarda yer alan "çok değerlisiniz hocam", "canım doktorum" gibi ifadelere dikkat çeken Kurul, bilgilendirme sınırının aşıldığına hükmederek reklam durdurma cezası verdi.