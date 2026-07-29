Google’a 10 milyar dolarlık dava dalgası

Google'ın Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında açılan ilk davayı kaybetmesi, teknoloji devini yeni bir hukuki süreçle karşı karşıya bıraktı. Hukuk uzmanlarına göre karar, Avrupa genelinde Google'a karşı açılacak özel tazminat davalarının önünü açarken, şirket toplamda 10 milyar dolara ulaşabilecek tazminat talepleriyle karşılaşabilir.

SON CEZA 1 MİLYAR $

Google, son yıllarda Avrupa Birliği tarafından rekabet ihlalleri nedeniyle milyarlarca euroluk para cezasına çarptırılmıştı. Son olarak şirket, kendi hizmetlerini öne çıkardığı ve uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları Google Play dışındaki daha uygun fiyatlı seçeneklere yönlendirmesini engellediği gerekçesiyle DMA kapsamında 1 milyar dolarlık yeni bir cezayla karşı karşıya kaldı. Hukukçular, bu kararın devam eden ihlallerin resmi olarak tespit edilmesi anlamına geldiğini ve yeni davalarda önemli bir emsal oluşturacağını değerlendiriyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Almanya, Hollanda, İsveç, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede Google'a karşı tazminat davaları açıldı veya hazırlık aşamasına geldi. Almanya'da fiyat karşılaştırma platformu Idealo, geçen yıl Google'a karşı açtığı davada 465 milyon euro tazminat kazandı. İsveç merkezli PriceRunner, milyarlarca dolarlık tazminat talep ederken, İtalya'nın Moltiply Group şirketi ise 2.97 milyar euro talep ediyor. Hollanda'da ise Google'ın alışveriş reklamları uygulamalarına ilişkin iki ayrı davada toplam 1 milyar doların üzerinde tazminat isteniyor.

NAKİT AKIŞI EKSİYE DÖNDÜ

Google ise açılan davaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, davaların ürün geliştirmek yerine tazminat elde etmeyi amaçlayan şirketler tarafından açıldığını belirterek iddiaları reddetti. Tazminat riski, Alphabet'in yapay zeka yatırımlarını hızlandırdığı bir döneme denk geliyor. Şirketin veri merkezleri ve yapay zeka altyapısına yaptığı yüksek harcamalar nedeniyle, Alphabet'in serbest nakit akışı ikinci çeyrekte halka açık şirket olduğu dönem boyunca ilk kez negatife döndü. Şirket hisseleri davaların baskısıyla ABD borsasında son 2.5 ayda yüzde 15 değer kaybetti.