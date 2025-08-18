Google’a 36 milyon dolarlık rekabet cezası

ABD merkezli teknoloji devi Google, Avustralya'da ülkenin iki büyük telekom operatörü ile yaptığı antitröst anlaşmalar nedeniyle 55 milyon Avustralya doları (36 milyon ABD doları) para cezası ödemeyi kabul etti. Bu anlaşmalar, bazı Android telefonlarda yalnızca Google Search'ün ön yüklü olarak bulunmasını öngörüyordu ve diğer arama motorlarının kurulumunu fiilen engelliyordu. Söz konusu anlaşmalar Mart 2021'e kadar 15 ay boyunca yürürlükteydi. Bu süreçte iki büyük telekom şirketi, müşterilerine sattıkları Android telefonlarda yalnızca Google Search'ü ön yüklü olarak sunarken, diğer arama motorları tamamen dışlandı. Karşılığında operatörler, Google'ın bu kullanıcılar üzerinden elde ettiği reklam gelirlerinin bir kısmını aldı.