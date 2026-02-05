Google’a 8 yılın hesabı sorulacak

Rekabet Kurumu, Google'ın telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin ve uygulama geliştiricilere getirdiği yeni kuralların, piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Rekabet Kurumu'nun "Telefonunuzdaki seçenekler kısıtlanıyor mu? Google bir kez daha mercek altında" başlığıyla duyurduğu yeni soruşturmanın odağında "her gün kullandığınız Android telefonun, işletim sisteminden uygulama marketindeki seçeneklere kadar pek çok detay" yer alacak. Google'ın telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmelerin ve uygulama geliştiricilere getirdiği yeni kuralların, piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek.

8 YILIN ANALİZİ YAPILACAK

Soruşturma kapsamında 2018'de aldığı cezadan sonra Google'ın sözleşmelerini rekabete gerçekten açıp açmadığı kontrol edilecek. Rekabet Kurumu, Google'a 2018 yılında Shopping Unit adlı alışveriş birimlerinin rakiplerini dezavantajlı konuma sokabilecek şekilde kullandığı gerekçesiyle soruşturma açmış ve kestiği cezanın yanı sıra uyum tedbiri getirmişti. Yeni soruşturma kapsamında Google'ın düzenlemeye uyum sağlayıp sağlamadığı incelenecek.

UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERE BASKI

Yine soruşturma kapsamında getirilen yeni yükümlülüklerin, alternatif uygulamaların önünü kesip kesmediği değerlendirilecek. Açıklamasında soruşturma konusunun vatandaşı nasıl etkileyeceği sorusuna da yanıt veren Kurul, "Bu soruşturma, telefonunuzda hangi uygulamaları daha rahat göreceğinizden, hangi servisleri özgürce seçeceğinize kadar mobil ekosistemin geleceğini belirleyecek" açıklamasında bulundu.

9'UNCU SORUŞTURMA OLDU

Google'a başlatılan bu son soruşturma ile birlikte bugüne kadar toplamda 9 soruşturma açılmış oldu. Daha önce açılan 6 soruşturma tamamlanırken, Google Ads'te yer alan kampanya türü Perfomance Max (PMAX) soruşturması ile Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında Rekabet Kurumu tarafından Google'a bugüne kadar uygulanan para cezası miktarı toplamda 3 milyar 850 milyon TL'ye ulaşmış oldu.