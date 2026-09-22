Google’a AB’den 403 milyon euro ceza

Avrupa Birliği'nde kişisel verilerin korunmasından sorumlu İrlanda Veri Koruma Komisyonu, kullanıcıların konum verilerini AB kurallarına aykırı şekilde işlediği gerekçesiyle Google'a 403 milyon euro para cezası verdi. Google'dan veri işleme faaliyetlerini altı ay içinde mevzuata uygun hale getirmesi istendi. İrlanda Veri Koruma Komisyonu DPC, Google Ireland Limited hakkında çeşitli Avrupa tüketici hakları kuruluşlarından gelen şikayetler üzerine yürüttüğü soruşturmanın nihai kararını açıkladı. Soruşturma, 25 Mayıs 2018 ile 4 Şubat 2020 arasında Google'ın kullanıcıların konum verilerini nasıl işlediğini kapsadı. İnceleme sonucunda şirketin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin AB kurallarına aykırı hareket ettiği sonucuna varıldı.

KONUM VERİLERİ MERCEK ALTINDA

DPC'nin incelemesinde Google'ın "web uygulama etkinliği", "konum geçmişi" ve "konum doğruluğu" özellikleri kapsamında topladığı ve işlediği kişisel veriler ele alındı. Şirketin konum doğruluğu kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde de hukuka uygunluk, adillik ve şeffaflık ilkelerine uyumunu kanıtlayamadığı kaydedildi. Google'ın ayrıca söz konusu üç özelliğin tamamında kullanıcıların verilerinin nasıl işlendiğine ilişkin şeffaflık yükümlülükleri konusunda AB mevzuatına aykırı hareket ettiği sonucuna varıldı. Google'ın mevcut veri işleme uygulamalarını değiştirmesi de istendi. İrlanda Veri Koruma Komisyonu, şirkete veri işleme faaliyetlerini AB mevzuatına uygun hale getirmesi için altı ay süre verdi. İrlanda, Google'ın Avrupa operasyonlarının merkezi olması nedeniyle şirketin Avrupa Birliği sınırları içerisindeki kişisel veri işleme faaliyetlerinin denetlenmesinde kritik konumda bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör