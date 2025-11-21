Google’dan Türkiye’nin bulutuna dev yatırım: 3 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Artan küresel belirsizliklere rağmen Türkiye birçok farklı alanda uluslararası yatırımların adresi olmaya devam ediyor. Son büyük yatırım haberi de dünya teknoloji devi Google'den geldi. Google Cloud Day etkinliğinde Turkcell'le bulut bölgesi hayata geçirmek için stratejik işbirliğine giden Google Cloud, Türkiye'de 10 yılı kapsayan dönemde yapacağı toplam yatırımın tutarını 2 milyar dolar olarak açıkladı. Turkcell de proje kapsamında 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Böylece buluta yapılacak yatırımın toplam tutarı 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak. Google Cloud Day etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Turkcell ile Google Cloud arasında kurulan ortaklık Türkiye'nin dijital egemenliğini güçlendirecektir. Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Gerçekten önemli bir rakam gerçekten, bu diğer yatırımları da tetikleyecek. Söz konusu hamle ülkemizin bölgenin veri üssü konumuna yükselmesine katkı sağlayacaktır. Bu yatırım, aynı zamanda, uluslararası yatırımcılar tarafından ekonomimizin gücüne, dayanıklılığına ve yenilikçilik kapasitesine duyulan güveni yansıtmaktadır. Doğrudan uluslararası yatırımlar anlamında da bir stratejimiz var. Bunun da odağında nitelikli yatırımları ülkemize cezbetmek bulunuyor" diye konuştu.

EGEMEN BULUT ALTYAPISI

Cevdet Yılmaz, "Google Cloud, veri güvenliğini en üst seviyede tutmak ve Türkiye'deki regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla, Egemen Bulut altyapısını da Turkcell ile birlikte Türkiye'ye getirmektedir. Egemen Bulut altyapısının ülkemize taşınmasıyla kurumlar verilerini kendi anahtarlarıyla şifreleyebilecek, regülasyonlara tam uyumlu bir şekilde çalıştırabilecektir" dedi. Yılmaz, hiper ölçekli bulut bölgesinin, Türkiye'nin veri, bulut altyapısı ve yapay zeka alanlarında bölgesel konumunu daha da güçlendirecek önemli, stratejik bir adım olduğunu söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok alanda dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Desteklerimizin hızlandırıcı etkisiyle 2030'a dek 10 milyar dolar veri merkezi ve yapay zeka yatırımını harekete geçireceğiz" dedi.

YILDA 5 MİLYAR $ KATKI

Etkinlikte konuşan Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler, işbirliği kapsamında yapacakları 2 milyar dolarlık yatırımla Türkiye ekonomisinin büyümesine destek olma taahhütlerini sürdürdüklerini söyledi. Güler, "Turkcell ile kıurduğumuz ortaklıkla hayata geçen bu yeni bölge, birinci sınıf altyapımızı Türkiye'deki kurumlara doğrudan sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Türkiye'de yapay zeka ve inovasyon alanında öncü adımlar attıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç da "Turkcell, veri merkezi ve bulut teknolojilerine 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya kararlı. Bu yatırımın ülkemizin dijital ekosistemine yıllık 5 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor" şeklinde konuştu.





ARTAN TALEBI KARŞILAYACAK

Planlanan Google Cloud Türkiye Bölgesi, işletmelere yüksek performanslı, güvenli ve kesintisiz bulut hizmeti sunarak, bulut ve yapay zeka çözümlerine yönelik artan talebi karşılamayı amaçlıyor. Bu tarihi ortaklık, Türkiye'de dijital dönüşümü ve bölge genelinde bulut inovasyonunu hızlandırmak amacıyla uzun vadeli önemli bir yatırımın başlangıcını simgeliyor. Proje kapsamında Türkiye'deki kurumlar, düşük gecikme, güçlü güvenlik kontrolleri ve uluslararası ve koruma standartlarına tam uyumluluk gibi kritik avantajlardan yararlanacak.