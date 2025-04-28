Google’ın algoritmasını mercek altın aldı! TBMM gündemine geliyor...





Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da algoritma değişiklikleri nedeniyle getirilen eleştiri ve suçlamaları hatırlatarak komisyon olarak Google'ın haber sitelerini ekonomik anlamda zora sokarak halkın haber alma hakkına müdahale eden politikalarını sorgulayacaklarını söyledi.