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Giriş Tarihi: 29.4.2025

Google’ın algoritmasını mercek altın aldı! TBMM gündemine geliyor...

Google'ın algoritma değişikliği ve bu değişikliğin özellikle haber siteleri üzerindeki olumsuz etkileri Meclis'in gündemini oluşturacak. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliğini 8 Mayıs'ta yapacağı toplantıda değerlendirecek.

ÖNDER YILMAZ ÖNDER YILMAZ
Google’ın algoritmasını mercek altın aldı! TBMM gündemine geliyor...

Google temsilcilerini davet eden komisyon, algoritma değişikliğiyle ilgili bilgi alacak ve tepkileri dile getirecek.



Yılda binlerle ifade edilen algoritma değişikliği, Google'ın tek taraflı politikalarıyla yapıldığı ve şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.



Google, algoritma güncellemesi adı altında medya ekosistemine zarar vermekle, bağımsız habercilik ve yayıncılar üzerinde ciddi baskı oluşturmakla suçlanıyor.



Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da algoritma değişiklikleri nedeniyle getirilen eleştiri ve suçlamaları hatırlatarak komisyon olarak Google'ın haber sitelerini ekonomik anlamda zora sokarak halkın haber alma hakkına müdahale eden politikalarını sorgulayacaklarını söyledi.

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Google’ın algoritmasını mercek altın aldı! TBMM gündemine geliyor...
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