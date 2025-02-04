Görev zararımız yok en yüksek kâr bizde

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, kamu bankalarının görev zararı yazdığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası'nın tarım kesimini, Halkbank'ın ise esnafı finanse ettiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belli kesimleri sübvanse ettiğini ve belli kesimlere destek verdiğini anlatan Çakar, burada Ziraat Bankası tarafından verilen kredilerin faizlerinin bir kısmının Bakanlık tarafından karşılandığını söyledi.

FAİZİ BAKANLIK VERİYOR

Bunun tüm dünyada uygulandığını kaydeden Çakar, "Hazine Maliye Bakanlığı, 'Belli bir tutarın faizinin bir kısmını ben sana vereceğim, sen o faizi çiftçiden almak yerine benden al' diyor. Benim için değişen bir şey yok. Ben yine bankacılık esaslarıma göre faaliyet gösteriyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ziraat Bankası'na çiftçi kredilerinde, Halkbank'ta da esnaf kredilerine destek veriyor. Çiftçiye destek olmak, onları korumak ve maliyetlerini düşünmek adına destek veriyor. Bunun ismi de görevlendirme gideri. Bunun Ziraat Bankası ile alakası yok. Tamamen çiftçiye yapılmış ve doğru yapılan bir desteklemektir. Bunun eleştiriliyor olmasını açıkçası anlamıyorum" dedi.

2 YILDIR ZİRVEDEYİZ

"Bankacılık sektörü olarak biz de sektörün normlarında kâr eden bankalarız" diyen Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şunu söyleyeyim, biz nominal olarak son iki yıldır sektörün en çok kâr eden bankasıyız. Bu sene de Ziraat Bankası olarak sektörün en çok kâr eden bankası olacağız nominal olarak. 'Görevlendirme zararı' gibi kavramlar Ziraat Bankası'nda söz konusu bile değildir. Bu tamamen çiftçiye verilen bir destektir. Çiftçiye verilen desteği görev zararı olarak değerlendirmek doğru değil." Çakar, Ziraat Bankası'nın politikalarından bahsederek, tarım kesimine kullandırdıkları kredilerin toplam hacminin 600 milyar lirayı aştığını, bu alandaki pazar paylarının yüzde 70'in üzerinde olduğunu, tarımı ana misyon olarak gördüklerini vurguladı. Çakar, Ziraat Mobil aplikasyonunu aktif olarak 23 milyon müşterinin kullandığını söyledi.

SURİYE'DE YENİ BANKA

Çakar, Suriye'de yeni şube açılmasına ilişkin kamu otoritesi ile yakın iletişim halinde olduklarını belirterek, "Oradaki süreci çok yakından takip ediyoruz. Biz hazırız. Belli bir koordinasyon içerisinde hareket etmek lazım. O koordinasyon çerçevesinde bize bir ödev düşerse, ki düşeceğini öngörüyorum, bir banka kurmak şeklinde de olabilir, orada biz konumlanacağız. Hedefimiz o. Dediğim gibi hükümetimizle, ilgi bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde ve yakın markajla süreci götürüyoruz" diye konuştu.



KKM BU YIL BİTECEK

"20 Aralık 2021'de alınan ve o dönemin koşullarında üretilen Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) görevini ziyadesiyle ifa ettiğini düşünüyorum" diyen Çakar, "KKM'nin bir ara mevduattaki payı yüzde 26'ya ulaşmıştı. 144 milyar dolara ulaşan KKM bugün 29 milyar dolarlara düştü. Payı yüzde 5.3'e düştü. KKM artık yavaş yavaş hayatımızda çıkıyor. Görevini ifade etmiş, sürecini tamamlamış bir ürün. 2025 itibarıyla tamamen bitecek" dedi.



SEKTÖR % 30 BÜYÜYECEK

Alpaslan Çakar, geçen sene bankacılık sektörünün yüzde 39 büyüdüğünü ve 32.7 trilyon liralık (926 milyar dolarlık) büyüklüğe ulaştığını söyledi. Bankacılık sektörünün kredi büyümesinin geçen yıl yüzde 38 olduğunu dile getiren Çakar, bankacılık sektörünün 2025 yılında yüzde 30 civarında büyümesini öngördüklerini belirterek, "TL kredilerde yüzde 30, yabancı para kredilerde yüzde 10 civarında büyüyebileceğini öngörüyoruz. Yılın ikinci yarısı itibarıyla özellikle net faiz marjında biraz daha pozitif gelişmeler olacaktır. Net faiz marjı daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.