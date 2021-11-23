Görüşmeler 1-2 haftada bitecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, asgari görüşmelerini en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Önceki günkü kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını söyledi.
ERKEN BİTİRME HEDEFİ
Bilgin, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" dedi. Bakan Bilgin, Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay
'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" değerlendirmesinde bulundu. Asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destek anımsatılarak, bu dönemde nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine Bilgin, "İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" cevabını verdi. İşçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya ise "Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" yanıtını verdi.
HER İHTİMAL ÇALIŞILIYOR
ASGARI ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını kaydeden Bilgin, "Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" diye konuştu. Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorusuna "Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz" cevabını verdi.