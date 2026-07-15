Gözler 23.552 liralık taban maaşta

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti
Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan komisyonda, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri dün yapıldı.
Düzenlemeye ilişkin sunum yapan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, "Emeklilerimizi ve hak sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme ile mevcut 20 bin Türk lirası olan en düşük aylık ödeme tutarını 2026 yılının ilk 6 ayında TÜİK
tarafından açıklanan yüzde 17.76 enflasyon oranını dikkate alarak 23 bin 552 Türk lirasına yükseltiyoruz. Bu düzenlemeyle 5.1 milyon emeklimiz doğrudan yararlanacaktır" diye konuştu.