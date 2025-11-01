Gözler ekim ayı enflasyonuna çevrildi: Beklenti ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasına sayılı günler kala ekonomistlerin ve sektörün enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde? İşte yanıtı…
EKONOMİSTLERİN EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 28 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 3,23 artış kaydetmişti.
REEL SEKTÖRÜN ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ
Yıllık enflasyon beklentileri, ekimde piyasa katılımcıları ve hanehalkı için yükselirken reel sektör için geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.
Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26'ya ve hanehalkı için 1,4 puan yükselerek yüzde 54,39'a çıkarken reel sektör için ise 0,5 puan azalarak yüzde 36,30'a geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 olarak kayıtlara geçti.
BAKAN ŞİMŞEK: DEZENFLASYONUN DEVAMIYLA BEKLENTİLERDE İYİLEŞME SÜRECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı Ekim 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti. Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.