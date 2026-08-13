Gözler gökyüzünde olacak! Bakan Kacır yeni desteği duyurdu: Türkiye uzaya bağımsız şekilde erişecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın yarın açacağı çağrıyla yalnızca ulusal gökyüzü gözlem etkinliklerinin değil, Türkiye'nin farklı noktalarında gökyüzü meraklıları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerin de destekleneceğini duyurdu.
GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİNDE BAŞVURU REKORU
TÜBİTAK'ın bu yıl Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde düzenlediği 28. Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Bakan Kacır'ın katılımıyla başladı. 15 Ağustos'a kadar sürecek etkinlik için 81 ilden yaklaşık 20 bin başvuru yapıldı.
Kacır, bu rakamın Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri tarihindeki yeni başvuru rekoru olduğunu belirterek, değerlendirme ve kura sonucunda yaklaşık 1500 gökbilim meraklısının etkinliğe katılmaya hak kazandığını söyledi.
Etkinlik kapsamında astronomi ve uzay bilimleri alanında uzman isimlerin katılımıyla söyleşi ve atölyeler düzenlenecek. TÜBİTAK uzmanları ve bilim merkezlerinin hazırladığı atölyelerle katılımcıların meraklarını deneye, fikirlerini ise tasarıma dönüştürmeleri amaçlanıyor.
TÜRKİYE UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM HEDEFİNİ SÜRDÜRÜYOR
Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi ile "Tam Bağımsız Türkiye" hedefini bilim ve teknoloji alanındaki yeni keşiflerle geleceğe taşımaları gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uzay bilimi ve teknolojilerinde altyapı, insan kaynağı ve teknolojik yetkinliklerin geliştirildiğini belirten Kacır, uzay teknolojilerinin Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan ve kritik teknolojilerde bağımsızlığı güçlendiren stratejik bir alan haline geldiğini söyledi.
İMECE, GÖKTÜRK-2 ve TÜRKSAT 6A uydularının Türkiye'nin uzaydaki milli kabiliyetlerinin göstergeleri olduğunu belirten Kacır, Milli Uzay Programı ile yeni bir dönemin kapılarının açıldığını dile getirdi.
Kacır, Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deney, Tuva Cihangir Atasever'in ise yörünge altı araştırma uçuşunda 7 deney gerçekleştirdiğini hatırlattı.
Gelecek dönemde milli imkanlarla geliştirilen itki sistemine sahip, Türk mühendisleri ve bilim insanlarının tasarlayıp üreteceği uzay aracıyla Ay'a erişeceklerini vurgulayan Kacır, Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi'ni de hayata geçireceklerini belirtti.
Kacır ayrıca Somali'de Türkiye'ye ait bir uzay limanı inşa ederek kendi geliştirdikleri roketler, uzay aracı ve uzay limanı ile uzaya bağımsız şekilde erişmeyi hedeflediklerini söyledi.
YENİ GÖKYÜZÜ GÖZLEM ÇAĞRISI AÇILIYOR
Kacır, Bakanlık olarak gençlerin bilim ve teknolojiye yönelik ilgisini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, TÜBİTAK'ın yarın yeni bir çağrı açacağını açıkladı.
Kacır, "Ufkun ötesine olan merakı ve heyecanı zirveye taşıdık. Yarın TÜBİTAK tarafından açılacak çağrıyla artık sadece ulusal gökyüzü gözlem etkinliklerimizi değil, Türkiye'nin dört bir yanında gökyüzü meraklılarının gerçekleştirecekleri, sivil toplum kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin hayata geçirecekleri etkinlikleri de en güçlü şekilde destekleyeceğiz. Çünkü bizim çok daha fazla gencimizin uzaya merak duymasına, bu heyecanı yaşamasına ve Türkiye Yüzyılı iddiasını ve hedeflerini bilim ve teknoloji yolculuğunda sahiplenmesine ihtiyacımız var." dedi.
IAC 2026 İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Kacır, Antalya'da 5-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) Türkiye'nin küresel uzay ekosistemindeki ağırlığını ortaya koyacağını söyledi.
Kongrenin yeni işbirlikleri ve ortaklıklar için önemli bir buluşma olacağını belirten Kacır, uzay alanındaki hedeflerin arkasında bilim insanlarının, mühendislerin, araştırmacıların ve gençlerin emeğinin bulunduğunu ifade etti.
Kacır, "TEKNOFEST Kuşağı" olarak nitelendirdiği yeni nesli, bilime meraklı, tasarlayan, cesur, köklerinden aldığı özgüvenle geleceğe yönelen ve Türkiye'yi bilim ve teknolojide daha ileriye taşıma iradesine sahip bir nesil olarak tanımladı.
Kacır, "İnanıyorum ki sizler tam bağımsız, daha güçlü ve daha müreffeh Türkiye idealini bilimle, teknolojiyle ve üreterek gerçeğe dönüştürecek Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olacaksınız. Milli Teknoloji Hamlemiz, kökleri geçmişe, iddiası ve hedefleri geleceğe uzanan büyük bir kalkınma ve bağımsızlık yürüyüşüdür. Bu yürüyüşün dinamosu, tarihinden ilham alan, çağın teknolojilerine hakim olan ve geleceği kendi elleriyle kurmaya talip Türk gençliğidir." ifadelerini kullandı.
GÖKYÜZÜ GÖZLEMLERİ 4 GÜN SÜRECEK
Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, etkinlikte gündüz söyleşi ve atölyeler, gece ise teleskop gözlemleriyle bilimin doğayla buluşturulacağını söyledi.
TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın da insanların yüzyıllardır gökyüzünü gözlemlediğini belirterek, "Burada 4 gün boyunca şairlerin dizelerinde aradığı huzuru, bilim insanlarının peşinden koştuğu hakikati birlikte arayacağız. TÜBİTAK olarak 1998'den bu yana bu etkinliği kesintisiz düzenlemekten gurur duyuyoruz. Gözünüz yıldızlarda, gökyüzünüz açık, merak ve heyecanınız daim olsun." diye konuştu.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç ise uzaya bağımsız erişimin önemine dikkati çekerek, toplumda uzay farkındalığı ve merakının artırılmasının önemli olduğunu belirtti. Kıraç, gökyüzü gözlem etkinliğine yapılan başvurulardaki ve IAC 2026'ya yönelik ilgideki rekorun sevindirici olduğunu dile getirdi.