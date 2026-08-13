Gözler gökyüzünde olacak! Bakan Kacır yeni desteği duyurdu: Türkiye uzaya bağımsız şekilde erişecek

TÜRKİYE UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM HEDEFİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi ile "Tam Bağımsız Türkiye" hedefini bilim ve teknoloji alanındaki yeni keşiflerle geleceğe taşımaları gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uzay bilimi ve teknolojilerinde altyapı, insan kaynağı ve teknolojik yetkinliklerin geliştirildiğini belirten Kacır, uzay teknolojilerinin Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan ve kritik teknolojilerde bağımsızlığı güçlendiren stratejik bir alan haline geldiğini söyledi.

İMECE, GÖKTÜRK-2 ve TÜRKSAT 6A uydularının Türkiye'nin uzaydaki milli kabiliyetlerinin göstergeleri olduğunu belirten Kacır, Milli Uzay Programı ile yeni bir dönemin kapılarının açıldığını dile getirdi.

Kacır, Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 bilimsel deney, Tuva Cihangir Atasever'in ise yörünge altı araştırma uçuşunda 7 deney gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Gelecek dönemde milli imkanlarla geliştirilen itki sistemine sahip, Türk mühendisleri ve bilim insanlarının tasarlayıp üreteceği uzay aracıyla Ay'a erişeceklerini vurgulayan Kacır, Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi'ni de hayata geçireceklerini belirtti.

Kacır ayrıca Somali'de Türkiye'ye ait bir uzay limanı inşa ederek kendi geliştirdikleri roketler, uzay aracı ve uzay limanı ile uzaya bağımsız şekilde erişmeyi hedeflediklerini söyledi.