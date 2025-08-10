Gözler Merkez Bankası enflasyon raporunda! TCMB enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon raporu gelecek hafta açıklanacak. Salı günü ise ödemeler dengesi verilerinin belli olması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU NE ZAMAN?

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-III'ün tanıtımı amacıyla 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Merkez Bankası son olarak 22 Mayıs tarihinde açıklanan enflasyon raporunda Yıl sonu enflasyon tahminini 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 12 olarak korundu.

ÖDEMELER DENGESİ NE ZAMAN?

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Ağustos Salı açıklanacak "Haziran 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 900 milyon dolar ile 2 milyar 600 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 17 milyar 200 milyon dolarla 22 milyar dolar arasında değişti. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayıs ayında 684 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 16 milyar dolar olmuştu.