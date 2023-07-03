Gözü dışarıda

Global bir marka olma yolunda adımlar atan Karsan, Avrupa elektrikli ticari araç pazarında ilk beş marka arasına girmeyi hedefliyor. 2022'de iki kat artışla 287 adet elektrikli araç ihracatı yapan Karsan'ın, 2021'de 400 milyon lira olan elektrikli araç cirosu da 2022'de 1.5 milyar liraya ulaştı. 700 adet Karsan markalı elektrikli araç şu anda Avrupa ve Kanada yollarında 20 ülkede dolaşıyor. Şirket Bursa'daki tesislerinde üretim yapıyor. Avrupa'da 6 metreden 18 metreye kadar elektrikli otobüs sunabilen ilk ve tek markanın Karsan olduğunu vurgulayan CEO Okan Baş, "Öncelikli hedeflerimizden biri Avrupa'da elektrikli araç satışlarımızı ikiye katlamak. Avrupa'da İtalya, İspanya, Romanya, Fransa ve Luxemburg'a odaklanacağız. Kuzey Amerika pazarında ise etkinliğimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Sağdan direksiyonlu e-JEST ile de Japonya pazarına gireceğiz. İngiltere ve Endonezya ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.Türkiye'nin elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90'a yakınını Karsan'ın yaptığını söyleyen Baş, "Avrupa'nın en çok büyüyen markasıyız. 3 senedir Avrupa'da e-JEST modelimiz ile elektrikli minibüs pazarının, e-ATAK modelimizle ise 2 yıldır Avrupa elektrikli midibüs pazarının lideriyiz. Avrupa'daki pazar payımız yüzde 6.5'lara ulaştı. Sadece 5-6 tane ülkede odaklanarak bu pazar payına ulaştık" dedi.