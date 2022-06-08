Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları
Giriş Tarihi: 8.6.2022 12:39

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatları haftanın ilk iş gününe yükselişle başlarken, gram altın fiyatı 8 Haziran bugün bin liranın üstünde bulunuyor. Bu noktada vatandaşlar, gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ile birlikte, güncel ve canlı altın fiyatları araştırmasını gerçekleştiriyor. Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda FED yönlü baskı yiyerek 1.786 dolar bandına çekilen ons altın, bugün 1850 dolar civarından işlem görüyor. Peki, Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları daha yükselir mi, düşer mi? İşte 8 Haziran 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları

Güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları hafta ortasında ciddi bir yükseliş yaşarken, gerçekleşen bu artışın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Öyle ki vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ile birlikte altın düşer mi yükselir mi sorularına yanıt arıyor. Altının gram fiyatı bugün bin liranın üzerine çıktı. Peki, Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları daha yükselir mi, düşer mi? İşte 8 Haziran 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ! GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı bin liranın üstüne çıkarak 2022 rekorunu tazeledi. Altın uzmanları yaşanan bu yükselişin, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Peki, altın fiyatları daha yükselir mi, düşer mi?

İşte güncel ve canlı altın fiyatları (8 Haziran)

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Son günlerde artış eğilimi gösteren altın fiyatlarının izleyeceği yol yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı bin liranın üstüne yükselerek 2022'nin rekorunu kırdı. Uzmanlar bu durumu küresel düzeydeki enflasyonist baskıları ve resesyon endişelerine bağlıyor.

Ünlü ekonomist İslam Memiş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, altın ve dövizdeki yükselmenin kalıcı olmayacağı ve önümüzdeki günlerde düşüşler yaşanabileceğini belirtti.

İşte 8 Haziran güncel ve canlı altın fiyatları;

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.321,00

SATIŞ: 3.362,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.642,00

SATIŞ: 6.699,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.791,00

SATIŞ: 6.893,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.765,00

SATIŞ: 6.873,00

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.848,99

SATIŞ: 1.849,28

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.017,63

SATIŞ: 1.017,86

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.664,00

SATIŞ: 1.680,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA