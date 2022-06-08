Güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları hafta ortasında ciddi bir yükseliş yaşarken, gerçekleşen bu artışın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Öyle ki vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ile birlikte altın düşer mi yükselir mi sorularına yanıt arıyor. Altının gram fiyatı bugün bin liranın üzerine çıktı. Peki, Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları daha yükselir mi, düşer mi? İşte 8 Haziran 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ! GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı bin liranın üstüne çıkarak 2022 rekorunu tazeledi. Altın uzmanları yaşanan bu yükselişin, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Peki, altın fiyatları daha yükselir mi, düşer mi?

İşte güncel ve canlı altın fiyatları (8 Haziran)