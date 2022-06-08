Güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları hafta ortasında ciddi bir yükseliş yaşarken, gerçekleşen bu artışın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Öyle ki vatandaşlar, altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ile birlikte altın düşer mi yükselir mi sorularına yanıt arıyor. Altının gram fiyatı bugün bin liranın üzerine çıktı. Peki, Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları daha yükselir mi, düşer mi? İşte 8 Haziran 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ! GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Altının gram fiyatı bin liranın üstüne çıkarak 2022 rekorunu tazeledi. Altın uzmanları yaşanan bu yükselişin, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.
Peki, altın fiyatları daha yükselir mi, düşer mi?
İşte güncel ve canlı altın fiyatları (8 Haziran)
ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Son günlerde artış eğilimi gösteren altın fiyatlarının izleyeceği yol yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı bin liranın üstüne yükselerek 2022'nin rekorunu kırdı. Uzmanlar bu durumu küresel düzeydeki enflasyonist baskıları ve resesyon endişelerine bağlıyor.
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.321,00
SATIŞ: 3.362,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.642,00
SATIŞ: 6.699,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 6.791,00
SATIŞ: 6.893,00
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.765,00
SATIŞ: 6.873,00
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.848,99
SATIŞ: 1.849,28
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.017,63
SATIŞ: 1.017,86
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?
Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.