Gram altına ’Venezula’ dopingi! Uzman isim ABD’nin saldırısı sonrası yükselişe işaret etti

Dünya yeni yılın ilk günlerinde ABD'nin küresel petrol devi Venezuela'ya yaptığı saldırı ile sarsıldı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yaşanan devasa patlamaların ardından Venezuela lideri Maduro ve eşi ABD güçleri tarafından yaklandı.
ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının altın ve petrol başta olmak üzere piyasalara yansıması merak konusu oldu. Ekonomist Dr. Özgür Özcan, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin önemli değerlendirmede bulundu. Özcan, petrol ve altında yaşanacak yükselişe işaret etti.
PETROLDE YUKARI YÖNLÜ KIRILMA YAŞANABİLİR
Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol üreticilerinden birisi olduğunun altını çizen Ekonomist Dr. Özgür Özcan petrol fiyatlarında yukarı yönlü kırılma görülebileceğini söyledi. Özcan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu tip jeopolitik olaylarda, piyasalar siyasi tartışmalardan çok, gerilimin büyüyüp enerji arzına bir zarar verip vermeyeceği, çatışmaların bölgesel bir boyuta yükselmesini fiyatlıyor. Petrol, döviz ve altın gibi varlıklar için belirleyici olan tek bir haber değildir. Haber akışının devam edip etmeyeceğidir. Venezuela denilince akla ilk gelen petrol oluyor. Ülke ağır yaptırımların etkisinde olmasına rağmen dünya petrol piyasasında arz riski konuşulduğu dönemde en üst sıralara çıkıyor. Venezuela OPEC verilerine göre dünya petrol rezervlerinde 303 milyar varil ile en üst sıralarda yer alıyor. Brent petrol fiyatı yeni yılın ilk işlem gününde 60-61 dolar seviyesindeydi. Gerilim tırmanırsa bu bandın yukarısında bir kırılma görebiliriz."
TAŞIMA, ENERJİ VE ÜRETİM MALİYETLERİ ARTABİLİR
Saldırının küresel ekonomiye 3 kanaldan yansıyacağını belirten Özcan, "Jeopolitik risk arttıkça enflasyonda yükseliş olacaktır. Petrol yükselirse taşıma, enerji ve üretim maliyetleri artacaktır. Belirsizlik artacağı için yatırımcı iştahı ve ticaret zayıflayacaktır. Risk artışı fon akımlarını güvenli limanlara çekecektir. Gelişen ekonomiler daha da kırılgan olabilir. Venezuela gibi petrol ülkelerindeki gerilim, küresel enflasyon ve faiz tartışmalarını etkileyecektir." dedi.
GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ GÖREBİLİRİZ
Jeopolitik risklerde yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih ettiğini vurgulayan Özcan, "Jeopolitik risklerde altın sigorta gibi çalışıyor. 2 Ocak kapanış itibarıyla gram altın 6.000 TL seviyesindeydi. Saldırı sonrası yükselişler görebiliriz. Stres arttığı için global yatırımcıların refleksi çoğu zaman doları güçlendirme olur. Bu da gelişen ekonomilerde fon akımını yavaşlatır, risk primi konuşulur, kurda artış görebiliriz" ifadelerini kullandı.
Ekonomist Özcan, Türkiye başta olmak üzere gelişen ekonomilere yansımasına ilişkin ise şunları kaydetti:
"Türkiye'ye, enerji, ithalat, enflasyon ve üretim olmak üzere 4 başlıkta yansımaları olacaktır. Petrol yükselirse ithalat faturası artacaktır. Enflasyon beklentisi, akaryakıt ve taşımacılık maliyetleri etkileyecektir. Döviz talebi enerji ithalatı artarsa yükselecektir. Finansman koşulları, risk priminin yükselmesi faiz ve kredi kanalını etkileyecektir."
ALTINDA YENİ REKORLAR GELEBİLİR
Goldman Sachs Aralık ayı raporunda ABD-Venezuela geriliminin tırmanması halinde altının 5.000 dolar seviyesine ulaşacağını öngörmüştü. Dünya Altın Konseyi EBC Financial Group ise 2026 için riskten kaçış dalgası senaryosunda altının 5.158 - 5.831 dolar seviyesine çıkabileceğini belirtmişti.
Yılın ilk günlerinde ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıyla Maduro'nun yakalanması piyasalarda güvenli limana yönelimi artırmasıyla 2025'in son haftasında 4.530 dolar seviyelerini gören ons altının kısa vadede 4.800 - 5.000 bandını test etmesi bekleniyor.
Ons altın için diğer kurumların beklentisi şu şekilde:
"Dünya Altın Konseyi 5.300 dolar,
Welss Fargo 4 bin 700 dolar,
Deutsche Bank 4 bin 450 dolar,
Bank of America 5 bin dolar,
Morgan Stanely 4 bin 500 dolar,
UBS 4 bin 500 dolar
JPMorgan 5 bin dolar,
Fransız Societe General 5 bin dolar