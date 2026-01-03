Gram altına ’Venezula’ dopingi! Uzman isim ABD’nin saldırısı sonrası yükselişe işaret etti

TAŞIMA, ENERJİ VE ÜRETİM MALİYETLERİ ARTABİLİR

Saldırının küresel ekonomiye 3 kanaldan yansıyacağını belirten Özcan, "Jeopolitik risk arttıkça enflasyonda yükseliş olacaktır. Petrol yükselirse taşıma, enerji ve üretim maliyetleri artacaktır. Belirsizlik artacağı için yatırımcı iştahı ve ticaret zayıflayacaktır. Risk artışı fon akımlarını güvenli limanlara çekecektir. Gelişen ekonomiler daha da kırılgan olabilir. Venezuela gibi petrol ülkelerindeki gerilim, küresel enflasyon ve faiz tartışmalarını etkileyecektir." dedi.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ GÖREBİLİRİZ

Jeopolitik risklerde yatırımcıların güvenli liman olarak altını tercih ettiğini vurgulayan Özcan, "Jeopolitik risklerde altın sigorta gibi çalışıyor. 2 Ocak kapanış itibarıyla gram altın 6.000 TL seviyesindeydi. Saldırı sonrası yükselişler görebiliriz. Stres arttığı için global yatırımcıların refleksi çoğu zaman doları güçlendirme olur. Bu da gelişen ekonomilerde fon akımını yavaşlatır, risk primi konuşulur, kurda artış görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Özcan, Türkiye başta olmak üzere gelişen ekonomilere yansımasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Türkiye'ye, enerji, ithalat, enflasyon ve üretim olmak üzere 4 başlıkta yansımaları olacaktır. Petrol yükselirse ithalat faturası artacaktır. Enflasyon beklentisi, akaryakıt ve taşımacılık maliyetleri etkileyecektir. Döviz talebi enerji ithalatı artarsa yükselecektir. Finansman koşulları, risk priminin yükselmesi faiz ve kredi kanalını etkileyecektir."