Gram, çeyrek, yarım altın sert düştü! Borsa ve altın bu hafta yatırımcısını üzdü

Yatırım piyasalarında bu hafta satıcılı seyir öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,38 değer kaybederek 13.981,05 puandan kapanırken, gram altın da yüzde 2,45 gerileyerek 6 bin 53 liraya indi. Döviz kurlarında ise önemli bir değişim yaşanmadı.
Borsa İstanbul'da sektör endeksleri farklı yönlerde hareket etti. Sanayi endeksi haftayı yüzde 2,28, hizmetler endeksi ise yüzde 1,38 artıda tamamlarken, mali endeks yüzde 4,97, teknoloji endeksi ise yüzde 2,37 geriledi.
ALTIN GERİLEDİ, DÖVİZ YATAY KALDI
Hafta boyunca altın fiyatlarında düşüş yaşandı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,45 düşüşle 6 bin 53 liraya, cumhuriyet altını yüzde 1,90 gerileyerek 39 bin 819 liraya, çeyrek altın ise yüzde 1,84 azalışla 9 bin 993 liraya indi.
DÖVİZ YATAY KALDI
Döviz piyasasında ise sakin bir görünüm hâkimdi. Dolar haftayı 46,9870 liradan, avro 53,6950 liradan tamamlarken, İngiliz sterlini 63,0360 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise 58,1980 liradan işlem gördü.