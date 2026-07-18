Gram, çeyrek, yarım altın sert düştü! Borsa ve altın bu hafta yatırımcısını üzdü

Yatırım piyasalarında bu hafta satıcılı seyir öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,38 değer kaybederek 13.981,05 puandan kapanırken, gram altın da yüzde 2,45 gerileyerek 6 bin 53 liraya indi. Döviz kurlarında ise önemli bir değişim yaşanmadı.