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Giriş Tarihi: 18.07.2026 15:46 Son Güncelleme: 18.07.2026 15:48

Gram, çeyrek, yarım altın sert düştü! Borsa ve altın bu hafta yatırımcısını üzdü

Bu hafta yatırım araçları arasında borsa ve altın yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi yüzde 2,38 gerilerken gram altın yüzde 2,45 değer kaybetti. Çeyrek, yarım ve tam altında da sert düşüş yaşandı.

AA Ekonomi
Gram, çeyrek, yarım altın sert düştü! Borsa ve altın bu hafta yatırımcısını üzdü
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Yatırım piyasalarında bu hafta satıcılı seyir öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,38 değer kaybederek 13.981,05 puandan kapanırken, gram altın da yüzde 2,45 gerileyerek 6 bin 53 liraya indi. Döviz kurlarında ise önemli bir değişim yaşanmadı.

Borsa İstanbul'da sektör endeksleri farklı yönlerde hareket etti. Sanayi endeksi haftayı yüzde 2,28, hizmetler endeksi ise yüzde 1,38 artıda tamamlarken, mali endeks yüzde 4,97, teknoloji endeksi ise yüzde 2,37 geriledi.

ALTIN GERİLEDİ, DÖVİZ YATAY KALDI

Hafta boyunca altın fiyatlarında düşüş yaşandı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,45 düşüşle 6 bin 53 liraya, cumhuriyet altını yüzde 1,90 gerileyerek 39 bin 819 liraya, çeyrek altın ise yüzde 1,84 azalışla 9 bin 993 liraya indi.

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DÖVİZ YATAY KALDI

Döviz piyasasında ise sakin bir görünüm hâkimdi. Dolar haftayı 46,9870 liradan, avro 53,6950 liradan tamamlarken, İngiliz sterlini 63,0360 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise 58,1980 liradan işlem gördü.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL #CUMHURİYET ALTINI

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Gram, çeyrek, yarım altın sert düştü! Borsa ve altın bu hafta yatırımcısını üzdü
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