Grönland gerilimi kripto piyasasını sarstı: Bitcoin 91 bin doların altına geriledi

ABD ve Avrupa arasında, Grönland merkezli yükselen siyasi gerilim, küresel finans piyasalarında "riskten kaçış" eğilimini tetikledi.

Jeopolitik belirsizliklerin derinleşmesiyle, başta kripto paralar olmak üzere riskli varlıklarda güçlü satışlar görüldü.

Bu süreçten en fazla etkilenen varlıklardan biri olan Bitcoin, geçtiğimiz Cuma günü test ettiği 95 bin dolar seviyesinden hızla gerileyerek 91 bin doların altına düştü.

KRİTİK DESTEK: 91 BİN 700 DOLAR

Piyasa uzmanları, kripto para piyasasındaki satış baskısının devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Teknik analizlere göre Bitcoin için 50 günlük hareketli ortalama olan 91 bin 700 dolar seviyesi, kritik bir destek noktası olarak izleniyor.

Bitcoin, bu sert dalgalanmanın ardından şu anda 92 bin 600 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor.