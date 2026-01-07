GSS borcu olanlar için süre uzatıldı

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşların, devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilmesini sağlayan uygulamanın süresi 2026 sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS kapsamındaki prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşları ve devlet üniversitesi hastanelerinden hizmet alabilmesine imkan tanıyan düzenleme 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Normal şartlarda 31 Aralık 2025'te sona erecek olan uygulama, alınan kararla bir yıl daha uzatılmış oldu. Böylece prim borcu bulunsa da vatandaşlar, 2026 yılı boyunca da kamu hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek.