Güçlü büyüme devam ediyor

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, ihracatta ve ekonomik büyümede güçlü performanslarını sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, "İlk çeyrekte yüzde 7.3 büyüme kaydeden ekonomimizin, 2022 yılında da güçlü büyüme trendini sürdürmesini bekliyoruz" dedi. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı'nda konuşan Muş, hizmet ihracatının 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 57.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, 2022 Ocak-Haziran dönemi hizmet ihracatının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 oranında artış kaydederek 33.1 milyar dolara ulaştığını anlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ise, bu yıl 42 milyon olan turist hedefinin 47 milyon olarak güncellendiğini ifade etti.