Gümrük Birliği’nin acilen güncellenmesi gerekiyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve European Business Summit (EBS) işbirliğinde Brüksel'de düzenlenen AB-Türkiye İş Zirvesi'nin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Birliği'ne ilişkin güncellenme çağrısı yaptı. Bolat, adil, öngörülebilir ve ileriye dönük ticaret ortamı için güncellemenin önemli duruma geldiğini ifade etti. Türkiye'nin AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu hatırlatan Bolat, "İkili ticaret hacmimiz, geçen yıl 220 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı ve bu yıl sonuna kadar muhtemelen 230 milyar dolar olacak" dedi. Bolat, Türkiye'nin AB'ye ihracatının geçen yıl 109 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını, toplam mal ihracatının yüzde 41'inin AB ülkelerine yapıldığını da hatırlattı.Türkiye'nin Avrupa için stratejik bir üretim ve tedarik merkezi olmaya devam ettiğini belirten Bolat, ülkedeki yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70'inin Avrupa kaynaklı olduğuna işaret ederek, "Türkiye'deki Avrupa yatırımlarına büyük önem veriyoruz" dedi. Bu yatırımların, Türkiye'nin AB'ye ihracatını sürdüren tedarik zincirlerinde kritik rol üstlendiğini ifade eden Bolat, Türkiye'nin AB'nin dayanıklı ve rekabetçi tedarik zinciri oluşturma hedefini desteklemek için özel bir konumda bulunduğunu belirterek, yabancı yatırımcıya yönelik mevzuatın sürekli iyileştirildiğini söyledi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da 1990'larda tasarlanan Gümrük Birliği çerçevesinin günümüz dünyasının gerçeklerini tam olarak yansıtmadığını dile getirdi.DEİK Başkanı Nail Olpak da Gümrük Birliği'ni güncellemenin yalnızca ekonomik bir zorunluluk değil, aynı zamanda hizmetler, e-ticaret ve sürdürülebilir değer zincirlerinde yeni potansiyellerin kilidini açmak için stratejik bir fırsat olduğunu söyledi. DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ "Enerji, güvenlik ve tedarik zinciri alanlarında Türkiye, Avrupa için stratejik ve dirençli bir ortaktır. Birlikte, küresel ticarette görkemli bir hikâye yazabiliriz" dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Gert Jan Koopman, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve bağlantısallığa katkı sağlayan belirleyici aktör olduğunu söyledi. Koopman, konumu itibarıyla Türkiye'nin Suriye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesis edilmesi gibi konularda kilit ülke olduğunu söyledi.