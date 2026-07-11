Gümrük vergileri ve ithalat kuralları değişti! Ticaret Bakanlığı’ndan 18 üründe yeni uygulama

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla 2026 yılı ithalat rejiminde kapsamlı güncellemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle ithalat rejimi, ilave gümrük vergisi uygulamaları, gözetim tebliğleri ve korunma önlemlerinde değişiklik yapıldı.
İTHALAT REJİMİ VE GÜMRÜK VERGİLERİ GÜNCELLENDİ
11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, İthalat Rejimi Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi.
Ticaret Bakanlığı, düzenlemelerin yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması hedefleri doğrultusunda hazırlandığını açıkladı.
Ayrıca Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla gümrük tarife istatistik pozisyonları ile eşya tanımlarına ilişkin listeler de güncellendi.
18 ÜRÜN GRUBUNDA GÖZETİM UYGULAMASI DEĞİŞTİ
İthalatta gözetim uygulamalarını düzenleyen tebliğlerde de önemli değişiklikler yapıldı.
Yeni düzenlemeye göre 18 ürün grubunu kapsayan güncelleme gerçekleştirildi. Bunların 10'unda gözetim birim fiyatları ve ürün kapsamı revize edilirken, 8 ürün grubunda ise gözetim kıymeti belirlendi.
Böylece Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlükte bulunan gözetim tebliği sayısı 192'ye yükseldi.
PET RESİN İTHALATINA TON BAŞINA 120 DOLAR ÖNLEM
Korunma önlemleri kapsamında Polietilen Tereftalat (PET) Resin ithalatına yönelik ton başına 120 dolar korunma önlemi uygulanmasına karar verildi.
Söz konusu düzenleme 19 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
İKİ ÜRÜN İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Resmi Gazete'de ayrıca filmaşin ile polietilen tereftalat cips ithalatında halen uygulanmakta olan korunma önlemlerinin süresinin uzatılıp uzatılmayacağının belirlenmesi amacıyla soruşturma açılmasına ilişkin tebliğler de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı, yerli üretim ve istihdamı desteklemek, sanayinin ihtiyaç duyduğu girdilerin etkin ve öngörülebilir şekilde temin edilmesini sağlamak amacıyla ithalat politikalarının güncellenmeye devam edeceğini bildirdi.