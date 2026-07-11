Gümrük vergileri ve ithalat kuralları değişti! Ticaret Bakanlığı’ndan 18 üründe yeni uygulama

İKİ ÜRÜN İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Resmi Gazete'de ayrıca filmaşin ile polietilen tereftalat cips ithalatında halen uygulanmakta olan korunma önlemlerinin süresinin uzatılıp uzatılmayacağının belirlenmesi amacıyla soruşturma açılmasına ilişkin tebliğler de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, yerli üretim ve istihdamı desteklemek, sanayinin ihtiyaç duyduğu girdilerin etkin ve öngörülebilir şekilde temin edilmesini sağlamak amacıyla ithalat politikalarının güncellenmeye devam edeceğini bildirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör