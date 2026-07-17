Gümrüklerde ‘Ermenistan’ kodu

Ticaret Bakanlığı, Ermenistan ile yürütülen normalleşme süreci kapsamında dikkat çeken teknik bir düzenlemeye imza attı. Buna göre, üçüncü ülkeler üzerinden Ermenistan'la yapılacak olan ithalat, ihracat ve transit işlemlerine ait gümrük beyannamelerinde, Ermenistan'ın resmi ülke kodu olan "077" doğrudan seçilebilecek.

Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sisteminde de talimat kapsamında teknik düzenleme yapıldığı bildirildi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki 33 yıllık sınır geriliminin ardından, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin Türkiye'nin yürüttüğü bürokratik hazırlıklar, geçtiğimiz mayıs ayında tamamlanmış, teknik çalışmalara geçilmişti.

Süreç içinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden malların nihai varış veya çıkış noktasının "Ermenistan/ Türkiye" şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelirken, Ermenistan da atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Atılan son adımla birlikte, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir teknik süreç tamamlanmış oldu. Türkiye ve Ermenistan, Arpaçay Nehri üzerinde yer alan tarihi İpek Yolu (Ani) Köprüsü'nün ortak restorasyonu için mayısta mutabakat zaptı imzalamıştı.

Türkiye'nin kuzeybatı, Ermenistan'ın ise güneybatı ayağına sahip olduğu köprü, kültürel iş birliğini güçlendirme amacı taşırken, iki ülkenin merkezini oluşturduğu tarihi İpek Yolu da sembolik olarak yeniden canlanıyor. İki ülke arasındaki mevcut ticaret hacmi yaklaşık 335-350 milyon dolar seviyelerinde seyrederken, kısa vadede bu tutarın 1 milyar dolar seviyesine çıkması hedefleniyor.