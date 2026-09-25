Gümrükte üç ayrı operasyon: 1 ton 716,5 kilogram reçetesiz ilaç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Mersin'de gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda toplam 1 ton 716,5 kilogram pregabalin ele geçirdi. Operasyonların risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda düzenlendiği bildirildi.
ÜÇ AYRI OPERASYONDA ELE GEÇİRİLDİ
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mersin'de üç ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, reçetesiz satılması yasak olan toplam 1 ton 716,5 kilogram pregabalin ele geçirildi.
Bakanlık, operasyonların risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde düzenlendiğini belirtti. Açıklamada, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan uyuşturucu maddelerin ülkeye sokulmasının ve yasa dışı ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen mücadelenin sürdüğü ifade edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Operasyonların ardından söz konusu olaylarla ilgili soruşturmaların Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğü bildirildi.
Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi olumsuz etkileyen ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüyle mücadeleye Gümrükler Muhafaza ekiplerinin çalışmalarıyla devam edildiğini belirtti.