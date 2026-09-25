Gümrükte üç ayrı operasyon: 1 ton 716,5 kilogram reçetesiz ilaç ele geçirildi

ÜÇ AYRI OPERASYONDA ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mersin'de üç ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, reçetesiz satılması yasak olan toplam 1 ton 716,5 kilogram pregabalin ele geçirildi.

Bakanlık, operasyonların risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde düzenlendiğini belirtti. Açıklamada, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan uyuşturucu maddelerin ülkeye sokulmasının ve yasa dışı ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen mücadelenin sürdüğü ifade edildi.