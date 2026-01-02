Gümüş için uzmanlardan düşüş uyarısı

Zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile 2025 yılını rekor seviyelerden kapatan gümüş, rallisine yeni yılda devam ediyor.

Beyaz metal, 83.97 dolara kadar yükselerek 2025'i yüzde 150 kazançla kapattı. Gümüş, kar satışlarıyla 70 dolara kadar indikten sonra yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak bugün 74 dolara yükseldi.

ABD'de faiz indirimlerinin sürmesi ve doların zayıflaması halinde altın ve gümüşün destek bulmaya devam edeceği beklentisi güç kazanırken, uzmanlardan gümüş için düşüş uyarısı geldi.

TD Securities kıdemli emtia stratejisti Daniel Ghali, Comex gümüş piyasasında toplam açık pozisyonların yaklaşık yüzde 13'ünün önümüzdeki iki hafta içinde satılmasını beklediklerini ve bunun aşağı yönlü sert bir yeniden fiyatlamaya yol açabileceğini söyledi.

Tatil sonrası düşük likiditenin fiyat hareketlerini daha da artırabileceği vurgulandı.