Gümüş rallisi sürecek mi? Yatırımcılara ’yüksek volatilite’ uyarısı geldi

Jeopolitik riskler ve doların zayıflamasıyla 2025'e damgasını vuran gümüş fiyatlarının yeni yılda ralliye devam edip etmeyeceği merak ediliyor. 2025 yılında yüzde 155 kazanç sağlayan ons gümüş, 84 dolarlık rekorun ardından yeni yılda 75 dolar seviyesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Beyaz metal için Goldman Sachs yeni beklentisini açıkladı.
Goldman Sachs, 2025'te olağanüstü bir yükseliş kaydetmesinin ardından gümüş fiyatlarındaki aşırı oynaklığın devam etmesini bekliyor.
Volatiliteden kaçınmak isteyen yatırımcıların temkinli olması gerektiği konusunda uyaran Goldman, Londra piyasasında stokların ciddi şekilde azalmasının, piyasa dinamiklerini temelden değiştirdiğini vurguladı.
Banka, fiyat esnekliğinin belirgin biçimde arttığını vurguluyor. Normal şartlarda haftalık 1.000 tonluk net talep gümüş fiyatlarını yaklaşık yüzde 2 yukarı taşırken, mevcut koşullarda aynı talep artışının fiyatları yüzde 7'ye yakın yükseltebildiği tahmin ediliyor.
Goldman Sachs, bu stok sıkışıklığının sıkıştırma benzeri (squeeze) hareketler için elverişli bir zemin oluşturduğunu ve son aylarda görülen aşırı fiyat dalgalanmalarını büyük ölçüde açıkladığını belirtiyor. Gümüşe dayalı borsa yatırım fonlarının (ETF) yükselişten fayda sağladığına dikkat çekilirken, oynaklığın çift yönlü olduğu ve son kazançların otomatik olarak devam edeceği varsayımına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
Önümüzdeki döneme ilişkin risklere de işaret eden banka, Çin'in Ocak ayından itibaren gümüş ihracatına kontrol getirme planının, piyasa parçalanmasını artırabileceğini ve arzı daha da kısıtlayarak oynaklığı besleyebileceğini ifade ediyor. Bu durum, ABD ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik azalsa bile piyasadaki dalgalanmayı sürdürebilir.