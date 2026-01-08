Gümüş rallisi sürecek mi? Yatırımcılara ’yüksek volatilite’ uyarısı geldi

Önümüzdeki döneme ilişkin risklere de işaret eden banka, Çin'in Ocak ayından itibaren gümüş ihracatına kontrol getirme planının, piyasa parçalanmasını artırabileceğini ve arzı daha da kısıtlayarak oynaklığı besleyebileceğini ifade ediyor. Bu durum, ABD ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik azalsa bile piyasadaki dalgalanmayı sürdürebilir.