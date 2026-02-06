Gümüş yeniden yükselişe geçecek mi? JPMorgan 75-80 dolar bandına dikkat çekti

Geçtiğimiz yıla en çok kazandıran yatırım olarak damgasını vuran ve Ocak ayı içinde ralliye devam eden gümüş, tarihi 121,7 dolarlık rekorun ardından sert düşüşe geçti. Bugün yüzde 10 kayıp yaşayan gümüş 65 doların altına sarktı. Son 1,5 ayın en düşük seviyesini gören ve Aralık 2025 fiyatlarına geri dönen gümüşün yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği merak konusu.

ABD'li yatırım bankası JPMorgan'dan beyaz metal için kritik değerlendirme geldi.