Gümüş yeniden yükselişe geçecek mi? JPMorgan 75-80 dolar bandına dikkat çekti

Geçtiğimiz yıla en çok kazandıran yatırım olarak damgasını vuran ve Ocak ayı içinde ralliye devam eden gümüş, tarihi 121,7 dolarlık rekorun ardından sert düşüşe geçti. Bugün yüzde 10 kayıp yaşayan gümüş 65 doların altına sarktı. Son 1,5 ayın en düşük seviyesini gören ve Aralık 2025 fiyatlarına geri dönen gümüşün yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği merak konusu.
ABD'li yatırım bankası JPMorgan'dan beyaz metal için kritik değerlendirme geldi.
GÜMÜŞ YENİDEN TOPARLANIYOR
65 doların altına sarkan gümüş, yeni günde toparlanma aşamasına geçti. Gümüş, hızla 70 doların üzerine çıktı ve 73 dolardan fiyatlanmaya devam ediyor.
JPMORGAN KISA VADELİ BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI
JPMorgan, gümüşün yüksek değerlemesinin riskten kaçış dönemlerinde daha sert düzeltmelere yol açtığını vurgulayarak beklentisini açıkladı. JPMorgan gümüş için kısa vadede 75-80 dolar bandında daha güçlü bir taban oluşabileceğini, 2026'da ise 90 dolara doğru toparlanma görülebileceğini belirtti.