GÜNCEL EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU 2025! Emekli promosyonu 30 bin TL’ye dayandı: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU ZAMLARA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Emekli maaş zamları temmuz ayından SSK-Bağkur emeklileri için yüzde 16,57 olarak açıklanırken memur emeklileri için yüzde 15,57 oldu. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 olurken en düşük emekli memur maaşı 22 bin 671 lira oldu. Yapılan zammın ardından emekli promosyon hesabı da değişti. Bu zamana kadar temmuz, ağustos, eylül aylarının enflasyon rakamları belli oldu. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamlarına göre, emekli maaşları yeniden düzenlenecek. Böylelikle emekli promosyonlarının da güncellenmesi bekleniyor.