Günde 1 milyar dolar ihracat

DÜNYA tekstil sektörünün önemli buluşma noktalarından birisi haline gelen Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuvarları Fuarı başladı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "1973'te ilk defa yılda bir milyar dolar ihracatı yakalayınca bayram etmiştik. Daha sonra 1987 ayda bir milyar dolar ihracatı yakaladığımızda yine bayram etmiştik. Arkadaşlar şimdi günde bir milyar dolar ihracat yapıyoruz" dedi. Türkiye'nin aylık ihracatının ortalama 22.5-23 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat, "Yeter mi? Yetmez. Çok daha yukarılara bu bayrağı, bu rakamları taşımamız gerekiyor" diye konuştu.